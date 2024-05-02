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營建股噴出 最特別的是這檔漲停 網友：被美債耽誤的營建公司

  • 工商時報 方明
潤泰集團旗下的潤泰新出現睽違已久的漲停走勢。圖／本報資料照片
潤泰集團旗下的潤泰新出現睽違已久的漲停走勢。圖／本報資料照片

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房市交易火熱，今年前四月六都買賣移轉棟數合計8.58萬棟，年增31.4％，創下13年來第三高紀錄，今（2）日營建類股全面噴出，遠雄（5522）、鄉林（5531）、隆大（5519）、鑫龍騰（3188）早盤率先攻上漲停，最特別的是潤泰集團旗下的潤泰新（9945）有出現睽違已久的漲停走勢，網友驚呼「光頭王發光啦~」、「被美債耽誤的營建公司」。

全台六都4月建物買賣移轉棟數合計為2.29萬棟，年增43.3％，累計今年前四月8.58萬棟，年增31.4％，受惠金融市場好轉，資金墊高資產價格，台灣房市呈現熱絡，加上新青安貸款帶動年輕人購屋買氣，今年上半年房市維持熱絡的交易市況。

營建股近期在多投資今資轉進下，今日營建族群再度全面噴出，類股指數創下新高，早盤已有遠雄、鄉林、隆大、鑫龍騰率先攻上漲停，而指標股國建今年第一季稅後純益5.49億元，EPS0.47元，比去年同期獲利激增2.9倍，今日早盤也一度大漲逾9％，但盤中漲幅收歛至6％左右。

而今日營建股最特別的是潤泰集團旗下潤泰新出現睽違已久的漲停走勢，網友紛紛表示「光頭王大奇蹟日」、「就是營建界的鴻海….炒到沒得炒了才動他」、「頭王套39半年終於解套該跑嗎」、「光頭終於認清自己營建了」、「光頭要鎖囉...被美債耽誤的營建公司」、「光頭也不過是還他公道，其他營建壽險都回正常價位」。

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