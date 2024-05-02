前往主要內容
工商時報LOGO

三重大都會公園、水漾路第一排 「公園yoyo」雙公園景觀小宅超搶手

  • 工商時報 江偉琳
大都會公園空拍(3D示意)。圖/業者提供
大都會公園空拍(3D示意)。圖/業者提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

三重擁有全台最大都會公園，及新北第二市政府、最近北市地利等優越條件，被看好是下座新北信義計畫區，據地政局資料，連續五季三重預售屋交易金額與件數居新北之冠，市場看好未來單價可望破百，近期天菜級指標建案即將公開，「公園yoyo」位在最稀有雙公園第一排，且鄰近機捷A2a站，精品小坪數規劃，輕鬆圓夢公園家機會，不容錯過。

台北雙星空拍實景(3D透視)。圖/業者提供
台北雙星空拍實景(3D透視)。圖/業者提供
新北第二市政府、東森電視總部(3D示意)。
新北第二市政府、東森電視總部(3D示意)。

台北雙星預計2027年完工，一橋之隔的「公園yoyo」將搶先得利共同受惠，隨著西區門戶計畫如火如荼進行中，千億投資建設煥發新生，未來城市開發將東軸西轉，與台北市高昂的房價相比，三重價格更顯親民許多，現在就是卡位西區黃金十年的最佳時機！

政府與民間企業聯手開拓，近390公頃國家級完整城市規劃，包含新北第二市政府、301公頃新北科技園區、東森電視總部等重要建設，產業匯聚推動城市發展，上萬就業人口紅利，未來住進「公園yoyo」，一舉躍升首都生活圈規格，百年難得一遇的機會點，再現信義計畫區的增值繁榮前景。

大都會公園。圖/業者提供
大都會公園。圖/業者提供
規劃中機婕A2a站空拍(3D示意)。圖/業者提供
規劃中機婕A2a站空拍(3D示意)。圖/業者提供

「公園yoyo」佔據424公頃大都會公園，與千坪二重公園第一排，無敵景觀綠意旖旎視野，開闊生活尺度，公園首排的價值無可複製，賣一戶就少一戶，綜觀房地產買賣交易行情，擁有公園景觀的房產平均漲幅超過無景觀房產2成以上，更加上散步3分鐘就可抵達規畫中機捷A2a站，2站直達台北車站，公園綠金加上捷運利多就是保值不敗定律。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 領息族看過來!14家金控股利全出爐 這4檔現金殖利率逾4％

  2. 半導體、電動車搶貨 需求缺口擴大 銅概念股來電

  3. 苦惱萬萬稅？5月政府發錢別錯過 180萬人可領1.9萬元

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。