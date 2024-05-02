連續五年！81％美國人依然對中國持負面看法

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據美國之音報導，當地時間5月1日發佈的一項民意調查顯示，大約五分之四的美國人連續第五年對中國持負面看法，許多人表示限制北京的實力是首要任務。華盛頓皮尤研究中心（Pew Research Center）的數據顯示，81％的美國人對中國持負面看法，其中43％的人對中國持非常負面的看法。

報導引述皮尤研究員克里斯汀·黃（Christine Huang）表示：「美國人總體對中國的看法仍然持批評態度─相當負面。」「中國正在國際舞台上成為越來越強大的參與者，因此我們必須跟蹤美國人和世界各地的人們如何看待中國及其行為，並瞭解公眾輿論將如何影響或不影響各國的外交政策。」

研究發現，政治意識形態和年齡對人們對中國的看法有明顯影響，「並非所有美國人都同樣消極地看待中國。一些團體因對中國持有特別負面的看法而格外突出。」

皮尤研究中心的數據顯示，共和黨人比民主黨人更可能對中國持負面看法。報告稱，共和黨人和傾向共和黨的獨立人士對中國持非常不利的看法並將中國視為美國敵人的可能性，大約是民主黨人和傾向民主黨的獨立人士的兩倍。

保守派共和黨人比溫和派或自由派共和黨人更有可能對中國持負面看法，並將北京視為敵人。與此同時，老年人也更有可能對中國保持警惕，65歲以上的美國人往往對北京持更不利的看法。

克里斯汀·黃表示，皮尤研究中心沒有探究為什麼大多數美國人對中國持負面看法，但該研究確實調查了對中國影響力的看法。「例如，大多數美國人認為中國的實力和影響力近年來變得更強，」黃說。「因此，人們對中國越來越強大的感覺與對中國的負面態度之間存在聯繫。」

在考慮中國對美國的經濟影響時，這些觀點尤其明顯。報告稱，超過80％的美國人認為中國對美國經濟狀況至少有相當大的影響。

皮尤研究中心的數據顯示，在認為北京對美國經濟至少有一定影響的人群中，79％的人認為這種影響是負面的，而只有18％的人認為這種影響是正面的。

克里斯汀·黃說，今年的研究中最突出的是美國對中國的領土爭端的擔憂。例如，儘管越南和菲律賓等國強烈反對，北京仍對南海大片海域提出了主權聲索。

報告發現，大約五分之三（61％）的美國人表示，他們至少在一定程度上擔心中國與其鄰國之間的領土爭端，其中20％的人表示非常擔心，「美國人關心的不僅僅是自己受到的直接影響。」