職籃票券查核結果出爐 10球團違反退票機制

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行政院消保處2日公布職籃球團「112年度運動賽事票券定型化契約查核」結果，發現11支球團售票規則均有部分內容不符合規定，其中又以違反「退票機制」規定為大宗，共計10支球團違規；另有2支球團出現投保公共意外責任保險「保險金額不足」問題。

為檢視職籃球團對於「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」遵循狀況，行政院消保處會同教育部體育署於112年11月至今年1月間辦理「112年度運動賽事票券定型化契約查核」。

消保處對台灣頂級職業籃球大聯盟（簡稱T1聯盟）及台灣職業籃球聯盟（簡稱P.LEAGUE＋聯盟）共11支球團售票規則進行查核，每支球團均查核「退票機制」、「票券毀損、滅失及遺失之入場機制」、「消費爭議處理」及「保險」等8項目。

消保處說，查核結果發現，11支球團售票規則均有部分內容不符合規定。

消保處進一步說明違規態樣：

一、 違反「退票機制」規定，共計10支球團。包含(一) 個人因素無法入場觀賽，退票時限計算方式錯誤。(二) 天候或不可抗力因素延賽，限制消費者須於宣布延賽後「1小時內」辦理退票，逾時不受理。

二、 違反「票券毀損、滅失及遺失之入場機制」規定，共計4支球團。包含(一) 球團「網站」或「紙本票券」均未揭示票券毀損、滅失及遺失之入場機制。(二) 票券遺失時，要求消費者踐行「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」所未規定之程序（例如：向售票平台「登記」、出示「切結書」、向警察機關「報案」等），始得入場，提高消費者入場困難度。

三、 違反「消費爭議處理」規定，共計4支球團。包含(一) 球團「網站」或「紙本票券」均未揭示消費爭議處理機制。(二) 僅提供「售票平台」之客服電話，而完全未提供球團聯繫方式，消費者無法直接聯繫球團。

四、 違反「保險」規定，共計2支球團。出現投保公共意外責任保險「保險金額不足」。

消保處說，對於售票規則不符合規定職籃球團，已請教育部體育署召開查核結果說明會，督導球團進行改正。各球團均已依「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，改正完竣在案。

消保處呼籲各職業球團、各單項協會及運動賽事主辦單位，公開銷售運動比賽門票時，除應依照「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，擬定售票規則，保障球迷購票觀賽權益外，更應確保比賽場館安全，不得有超賣門票或投保公共意外責任保險「保險金額不足」之情況發生。

消保處提醒消費者，購買運動比賽門票前，可先至官網或售票平台網頁檢視各職業球團、各單項協會或運動賽事主辦單位所提供售票規則是否符合「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定。倘遇售票規則不合規定比賽，應拒絕購票，並可向主管機關檢舉，以確保自身權益。