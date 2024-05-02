《塑膠股》信立Q1 EPS衝7.35元 股價跳空鎖漲停

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【時報記者郭鴻慧台北報導】信立(4303)2024年首季營收5240萬元，較上季增加48.6%，受惠客戶需求逐步回溫本業好轉，加上業外金融資產評價利益挹注下，EPS達7.35元。今日股價開盤跳空鎖在漲停板58.8元，開盤20分鐘，超過2.3萬張搶著要買進。

為順應ESG趨勢並響應再生能源政策，信立於去年在四廠投資自建太陽能發電系統共1999.88KW，今年將擴大佈局太陽能案場投資興建，且與國內再生能源廠商簽署MOU(合作備忘錄)，共同合作再生能源發電設備電廠開發建置，預計合作推廣裝置容量目標為10MW~100MW，並將依市場需求和業務發展等情況，逐步增加合作內容與太陽能案場開發。

信立化學這幾年低價收購旁邊緊鄰的工業地，土地資產已增加到2.64萬坪。由於台南工業地產需求擴大，公司啟動廠房活化作業，擬將一廠規劃成多筆小型工業廠房，並以建案模式銷售，將為營運再添動能。

展望2024年，信立預計下半年度可望取得產品GRS國際認證，強化產品基本面，並與客戶共同開發RPVB無塑化劑產品應用，預期將可取代部分PVC產品，計劃將下半年推廣給客戶驗證，也將與母公司永捷(4714)攜手開發水性環保高發泡PU，將可大幅減少溶劑使用，增加產品競爭力，另外，廠房屋頂太陽能建置，轉型升級。