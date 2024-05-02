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萬海調漲運費股價開高走低 長榮、陽明連動

  • 中央社

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台股今天早盤下挫，雖然貨櫃股萬海針對北美線調漲運價，早盤股價上漲3.94%至52.7元，但隨即受大盤走勢拖累翻黑，長榮、陽明也同樣開高走低。

萬海開高走低，盤中下挫1.77%至49.8元；長榮、陽明早盤上揚，隨後翻黑，分別跌2.63%、2.29%，至184.5元、51元。

萬海率先調漲北美運價，其中美西漲15%、美東漲11%，艙位價格已經處於高檔。

法人指出，由於5月市場需求快速增溫，加上紅海運輸是否暢通仍有疑慮，帶動貨運價格走揚。萬海調漲運價之後，長榮、陽明動向受到市場關注。

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