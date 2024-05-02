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廣東梅大高速路面坍方災害 23輛車陷落已致36人死亡

  • 中時即時 藍孝威
廣東梅大高速路面坍方災害，已致36人死亡。（央視新聞）
廣東梅大高速路面坍方災害，已致36人死亡。（央視新聞）

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據新華社報導，從梅州市有關方面獲悉，5月1日凌晨2時10分許，梅大高速往福建方向K11＋900米附近發生高速公路路面坍方災害。至5月2日早上5時30分，已發現23輛車陷落，36人死亡，30人受傷（無生命危險）。

路面坍方發生後，廣東省委、省政府高度重視，調集精銳專業力量，全力以赴做好搶險救援、傷員救治、善後處置、風險排查等各項工作，並防止發生次生災害，保障救援安全。目前，省、市選派最強醫療專家，開展多學科會診，全力做好傷者救治。災害處置和善後處置工作正在有序進行中。

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