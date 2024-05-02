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陸批美在以巴問題一再濫用否決權 阻巴加入聯合國

  • 中時即時 李文輝
大陸駐聯大代表批美在以巴問題一再濫用否決權有悖大國擔當。（大陸常駐聯合國代表團）
大陸駐聯大代表批美在以巴問題一再濫用否決權有悖大國擔當。（大陸常駐聯合國代表團）

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中國常駐聯合國代表團網站美東時間5月1日消息，中國常駐聯合國代表傅聰在聯合國大會關於否決權使用會上發言時表示，以巴衝突延宕70多年，一代代巴勒斯坦人民失去家園、顛沛流離，這是人類良知的傷口。獨立建國是巴勒斯坦人民的長期夙願，正式加入聯合國是這一歷史進程的關鍵一步。美國用否決無情地擊碎了巴勒斯坦人民幾十年的夢想，中方對此非常失望。 傅聰稱，巴勒斯坦早在2011年就正式提出申請，由於個別國家的反對，安理會當時的行動被擱置。這13年裡，「兩國方案」的政治前景不斷被侵蝕損害，巴勒斯坦人民遭受的苦難不斷增加。在這樣的情況下，接納巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，讓巴勒斯坦享有同以色列平等的地位，為落實「兩國方案」提供國際保障，是國際社會刻不容緩的責任。 傅聰指出，在以巴問題上，美國已經幾十次使用否決權。本輪迦薩衝突爆發以來，美方就已經5次行使否決，其中4次阻攔迦薩停火，這次又獨家阻攔巴勒斯坦正式加入聯合國。美國頑固從自身利益和地緣政治算計出發，一再濫用否決權，這不是一個負責任大國應有的擔當。希望美國真正秉持客觀公正立場，加入國際社會的正義行動，為平息迦薩戰火、緩解人道災難發揮應有的建設性作用。 當前，加沙戰火持續，人道災難前所未有。中方敦促以色列立即停止一切軍事行動，放棄對拉法的進攻計畫，立即開放全部陸路過境點，保障人道物資快速、安全、大規模准入，為聯合國人道機構運輸分發物資提供應有便利。 傅聰強調，落實「兩國方案」是解決中東問題的根本出路。中方呼籲加大國際外交努力，重振「兩國方案」政治前景。中方支持安理會盡早再次審議巴勒斯坦成為聯合國正式會員國的申請，希望個別國家不要繼續為此設置障礙。 傅聰稱，中方將繼續同各方一道，為實現巴勒斯坦問題全面公正持久解決，以巴兩國和平共處，中東地區持久和平作出不懈努力。

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