高雄日航酒店年末開幕 5／17啟動大型招募 釋逾百職缺廣納人才

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大倉日航酒店管理集團旗下「高雄日航酒店」預計於年末正式開幕，5月17日上午10點半至下午4點於勞工公園內的「R7創藝所在」（高雄市前鎮區中山三路132號，捷運獅甲站3號出口）舉辦人才招募會，現場開放約150個職缺，釋出多元機會供求職者根據自身專業經驗與職涯規劃選擇適合的職位，其中管理職人才約佔5成，期待延攬有志投入觀光及餐飲業的人才加入團隊，一同打造日系酒店款待嶄新篇章。

看好高雄的城市魅力與發展潛力，集團首度於南台灣駐點以「日航酒店」品牌登場，5月17日將舉辦人才招募會，目標招募對象為行銷業務部、客房部、餐飲部與管理部，近150個人才需求，作為高雄首間日系國際級酒店，期盼建立融合日式款待精神及台灣溫暖人情味的團隊，為旅人傳遞「款待」的品牌核心精神，打造無與倫比的餐飲旅宿典範；酒店制度完善，如三節獎金、生日禮、結婚及生育津貼、員工制服免費送洗、年度健康檢查、競賽補助金，及住宿用餐優惠等，更多元福利制度，作為員工精進努力的堅實後盾，一同樹立專屬高雄日航酒店款待式服務團隊典範。

高雄日航酒店入職員工依職務給予完整職能教育訓練，幫助員工提升專業技能，深度感受日系國際品牌酒店的細膩服務，並鼓勵英日語專才加入，推出完善語言津貼，日本語能力試驗（JLPT）N1合格，或多益英語測驗（TOEIC）850分以上，提供兩年間每月2,000元語言津貼；日本語能力試驗（JLPT）N2合格，或多益英語測驗（TOEIC）750分以上，提供兩年間每月1,000元語言津貼。日檢N2合格或多益750分以上，每人每兩年得申請「日本語能力試驗」（JLPT）及「多益英語測驗」（TOEIC）各一次報名費補助。此外，由料理職人們悉心研發寰宇員工餐廳餐食，供應國際化各類菜式的自助式料理，在工作間灌溉滋養夥伴身心靈，補充完善的營養能量，更有精氣神的往下一階段的工作努力。

高雄日航酒店樓高22層，客房總數約260間，設有健身房、游泳池、三溫暖、行政酒廊，及五間各具風格的餐廳酒吧。日本料理秉持日系品牌底蘊，規劃供應精緻化的和食、壽司及鐵板燒料理；全日餐廳沿襲品牌活力清新的調性，打造寰宇自助式全日餐飲。中餐廳規劃精緻粵菜，囊括單點、套餐及桌菜等形式。咖啡廳及空中酒吧擬推出烘焙、西點、咖啡及酒精飲品，提供旅人休憩片刻。此外，酒店備有挑高七米半，最多可容納30桌的宴席空間，搭配頂級多媒體影音設備與炫麗多彩的LED屏幕，呈現燦爛炫目的奢華燈光秀，專業餐飲服務團隊悉心打造賓主盡歡的相聚時刻。開幕後將成為南台灣唯一的日系國際連鎖酒店，並以嶄新團隊為旅人傳遞「款待」的品牌核心精神，打造無與倫比的餐飲旅宿典範。

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