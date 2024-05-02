《英國國家藝廊珍藏展》開展 專案入住台南遠東香格里拉贈免預約雙人套票並升等、再抽萬元升等券

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台灣史上最高規格的西洋畫展《英國國家藝廊珍藏展》在奇美博物館盛大登場，為了讓賓客輕鬆欣賞名畫巨作、沉浸在藝術的氛圍，台南遠東香格里拉即日起至6月30日推出一系列食宿專案，包含《藝饗之旅：從拉斐爾到梵谷》三天兩夜住房限量專案，主打贈送特展免預約門票、官方限定紀念品與獨家畫作系特調雞尾酒，享延後退房、豐盛早餐以及豪華閣貴賓廊等禮遇。活動期間，凡於周日至周四入住上述專案，可參加雅仕套房升等抽獎；所有住客，只要出示此特展門票，還有機會抽中特展周邊等好禮。

為擴大響應此次藝術特展，台南遠東香格里拉大廳茶軒調酒師以大師畫作為靈感，推出「光．影」藝饗特調雞尾酒，讓追展民眾也能從味蕾上品味世界名畫，體驗「味覺系」畫作饗宴。

台南遠東香格里拉優越的地理位置，是全台南市最靠近市區車站的五星級飯店，搭乘高鐵或台鐵觀展的旅客，可從台南火車後站步行2分鐘即可抵達，還能就近搭火車至保安車站，再轉乘公車至奇美博物館，省時又便利。為了響應世界級美術館200年首次來台的藝術盛事，台南遠東香格里拉《藝饗之旅》住房專案，帶來超澎湃的住房贈禮，即日起至6月30日入住本專案，就能獲得《英國國家藝廊珍藏展》免預約時段門票兩張，還能免費升等至豪華閣尊榮客房，享有豐盛飯店自助式早餐、傍晚雞尾酒小點等貴賓廊禮遇，同時獲贈大廳茶軒「光．影」藝饗特調雞尾酒，讓你觀展回飯店，享受微醺、放鬆心情的夜晚。周日到周四入住此專案，辦理入住登記時還有機會抽中價值近四萬的雅仕套房升等券，以及特展周邊、飯店餐飲好康等。此專案限量提供，上述房價需另加10％服務費及5％政府稅。

針對已購得《英國國家藝廊珍藏展》特展門票的住客，飯店特別加碼規劃抽獎活動，只要在週日至週四期間，辦理入住登記時出示票根，不限任何住房專案，每房可參加抽獎乙次，試試手氣將限量拉斐爾、梵谷等藝術大師典藏好禮帶回家，豐富獎項還有遠東CAFE自助式晚餐買一送一、大廳茶軒「光‧影」藝饗特調雞尾酒優惠、品香坊外賣店指定商品等餐飲折扣券，送完為止。

台南遠東香格里拉飯店一樓的大廳茶軒同步推出「光．影」藝饗特調雞尾酒，調酒師以此次特展最具代表性的畫作：拉斐爾《聖母子與施洗者約翰》、梵谷《長草地與蝴蝶》，以及梵谷最著名《星空》為主題，設計四款特調雞尾酒，有酒精款每杯390元，無酒精款每杯260元，需另加10％服務費。

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