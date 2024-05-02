貓咪食安風波！低血鉀疑似與新冠病毒有關

自從世界衛生組織（WHO）、世界動物衛生組織（OIE）、世界小動物協會（WSAVA）與我國行政院農委會在新冠病毒（SARS-CoV-2）出現跨物種傳播確診案例後，新冠病毒的感染會出現低血鉀症狀，這一發現引起了飼主和寵物健康專家的關注，對於許多家庭來說，寵物已是家中不可或缺的一員，寵物健康議題也是關注焦點之一。

根據日本東京動物醫院發現，新冠病毒感染的貓咪也可能會出現低血鉀症狀，這一症狀通常表現為虛弱、食慾不振、多渴多尿等。雖然這些症狀可能與其他疾病相似，在相較敏感的新冠疫情時期，飼主也應該格外留意寵物的健康變化。據相關報導發現，貓感染後相關症狀與人的相差不大，對此，當寵物有類似發病後的情況，應帶往醫院進行專業的檢查及診斷。專家建議飼主們密切關注寵物的健康狀況並隨時測量寵物體重，在發現任何不尋常的症狀時及時就醫。同時，應該遵從相關的衛生指南，確保與寵物的接觸過程中保持良好的衛生習慣以降低感染風險。

此外，對於已知與COVID-19患者接觸的寵物應該盡早諮詢獸醫進行相應的檢查和處理，以確保其健康和安全。根據國內網路投票發現，大多品牌的飼料都有出現寵物類似症狀。關於這一發現的更多信息，飼主們可以向當地的獸醫或寵物健康專家諮詢，以確保他們的寵物得到適當的照顧和關注。