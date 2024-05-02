《金融》保誠人壽核准2024年分紅宣告 11年來分紅保單皆達中分紅以上

【時報記者莊丙農台北報導】保誠人壽經董事會核准2024年分紅保單的紅利宣告，受益於穩健的投資策略及良好的風險控管，即使2023年因為通膨居高不下、持續的貨幣緊縮政策以及國際地緣政治衝突等不利因素，為投資市場帶來高度的不確定性，仍可微幅調高部分保單群組之年度紅利，其餘保單群組則維持前一年的紅利水準，這也代表保誠人壽過去11年所銷售的分紅保單，皆達到100％中分紅以上水平。

保誠人壽通路長蔡淵霖表示：「分紅保單每年的實際紅利分配，除了反映過去各項營運績效所累積的盈餘外，亦需考慮未來長期的可能營運績效，以維持分紅帳戶的長期適足性及紅利分配的平穩性為目標，而不是追求短期的獲利。保誠人壽透過平穩性原則，保留投資績效較佳年份的部份盈餘於紅利帳戶中，以支應投資績效較差年份的紅利給付，降低短期投資市場波動對紅利分配金額的影響，確保未來年度保單紅利的穩定性，這也說明為何保誠人壽過去11年所銷售的保單，皆能維持在100％中分紅以上水平。」

近期分紅保單受到消費者關注，保誠人壽提醒分紅保單包含保證的壽險成分以及不保證的保單紅利等兩大要素。由於分紅為不保證，更需注意保險公司過去的分紅績效及投資實力。作為台灣巿場唯一長期專注在分紅保單經營的壽險公司，保誠人壽分紅商品的歷史分紅宣告資訊，皆公告在官方網站供消費者查詢，資訊完全公開透明。

消費者如要規畫個人及家庭保障，可透過不同的分紅設計，規劃不同人生階段的保障及資產管理，例如美式分紅保單主要著眼於資產累積及退休金準備；而英式分紅保單則是以保障及資產傳承為主要訴求。保誠人壽提醒，分紅保單目的是提供保障，保障規畫仍需要以個人及家庭需求出發，切勿把分紅保單當作投資產品，以免引起錯誤的期待。