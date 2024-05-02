《美股》焦點股：巨頭業績最差是它；「AI妖股」中槍 輝哥倒地

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●受惠AI熱潮，晶片大廠高通（Qualcomm）營收獲利展望樂觀，為低迷不振的手機產業捎來喜訊，周三盤後股價上漲4.06%，收在170.77美元，扭轉在稍早前一般交易時段的收跌1.05%。高通公布第二財季（截至3月24日）營收年增1%，為93.9億美元，大致符合市場預估的93.5億美元。經調整後每股盈餘年增13%，為2.44美元，優於市場預估的2.33美元。包括智慧手機、汽車和物聯網晶片的QCT部門營收年增1%，負責專利授權的QTL部門營收年增2%，表現大致符合市場預期。高通預估第三財季營收介於88億～96億美元、經調整後每股盈餘介於2.15～2.35美元，其中值均優於市場預估的營收90.6億美元、經調整後每股盈餘2.18美元。

高通表示，本財年上半年度在中國的智慧手機晶片銷售額大幅成長40%，反映出公司的競爭優勢，並顯示需求出現復甦跡象。中國的Android手機市場已經復甦，當地消費者開始轉而購買具AI聊天機器人功能的手機，儘管價格較為昂貴。

●人稱「AI妖股」、全球第三大伺服器廠美超微電腦（Super Micro Computer）上季營收表現低於市場預期，周三股價暴跌14%，拖累重磅級AI晶片股輝達下挫3.9%。美超微第三財季（截止至3月31日）營收年增200%，至38.5億美元，惟仍不及市場預估的39.5億美元。AI GPU平台佔總營收逾50%。經調整後每股盈餘6.65美元，優於市場預期的5.78美元。美超微預估第四財季營收介於51億～55億美元，經調整後每股盈餘介於7.62～8.42美元，並預期第四財季毛利率可能較前一季下滑。此外，美超微將2024財年全年營收預測從介於143億～147億美元上修至介於147億～151億美元，優於市場預估的146億美元。

●超微（AMD）本季營收展望僅符合市場預期，周三股價跌近9%。其第一季營收年增2%，為54.7億美元，僅大致符合市場預估的54.6億美元。經調整後每股盈餘年增3%，為0.62美元，僅略高於市場預估的0.61美元。超微預估第二季營收年增6%，為57億美元加減3億美元，市場預估為57.3億美元。超微執行長蘇姿丰表示，2024年MI300系列晶片營收估將達到40億美元，這雖然比1月預估的35億美元更為樂觀，但似乎無法滿足華爾街對該公司AI加速器業務所寄予的厚望。

●亞馬遜上漲2.29%，收在179美元。受惠於廣告和雲端運算業務成長，亞馬遜第一季營收年增13%，至1433億美元，優於市場預估的1425億美元。營業利益暴增逾200%，至153億美元。每股盈餘0.98美元，優於去年同期的0.31美元和市場預期的0.83美元。受惠於AI熱潮，其AWS營收年增17%，廣告營收年增24%。

●連鎖咖啡店巨頭星巴克（Starbucks）上季同店營收為近3年來首見衰退並下修營收預測，周三股價崩跌15.9%，收在74.44美元。該公司上季營收年減近2%，為85.6億美元，遠低市場預估的91.3億美元。每股盈餘68美分，低於去年同期的79美分和市場預估的79美分。上季同店營收年減4%，遠遜於分析師預估的年增1.46%。財務長Rachel Ruggeri表示，今年1月比往年更冷導致來客減少、全球消費者看緊支出以及中東區域衝突，都給上季業績帶來衝擊。Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli表示，星巴克可能是本財報季以來業績表現最差的大公司。