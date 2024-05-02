光寶科Q1稅後純益寫同期新高 還把手伸進日企 為何外資保守看

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【時報記者張漢綺台北報導】光寶科(2301)第1季稅後盈餘為24億元，每股盈餘為1.04元，光寶科預期，第2季營運將優於第1季，日系外資及美系外資最新報告對光寶科看法相對保守，日系外資雖然維持「買進」評等，但目標價下調至117.5元，美系外資則維持「減碼」評等，光寶科今天盤中股價走弱。

光寶科第1季合併營收近288億元，單季合併毛利率達20.3%，營業利益率為7.8%，分別年增1.5個百分點，單季稅後盈餘為24億元，每股盈餘達1.04元；邱森彬表示，三大事業部門的整體營運表現可望較第1季成長，主要成長動能來自高價值核心事業，包含雲端運算電源、光電半導體及IT相關高階電源、智慧輸入裝置等，出貨有望逐步回溫；在這些高價值事業的帶動下，預期有機會推動營收回到逐季成長的軌道。

日系外資指出，儘管公司為提高獲利能力調整策略，但消費性產品、PC、網通及汽車需求低於預期，且新業務開始攀升時間比預期長，這種策略調整導致營收自2023年第4季起因大環境不確定因素下滑超出預期，營收規模不足致使第1季合併毛利率從2023年的第2季到第4季的22%到24%降至20.3%，因此將光寶科技2024年/2025年獲利下調22%/21%，不過我們認為光寶科最糟狀況已經過去，維持「買進」評等，但目標價由163元下調至117.5元。

美系外資亦將光寶科2024年每股盈餘預估下調2%，以反應第1季低獲利，維持「減碼」評等，目標價為88.8元。