齒輪技術專題演講與齒輪設計教育訓練課程五月底開講

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為滿足國內齒輪產業對人才培育及教育訓練的殷切需求，中華民國機構與機器原理學會(以下簡稱「機構與機器學會」)，將於5月31日(五)早上9:30到16:00於國立中央大學舉辦「齒輪技術專題演講與齒輪設計基礎教育訓練」課程，報名截止日為5月28日。

機構與機器學會理事長 吳育仁表示，該課程是繼四月於中興大學舉辦的首場課程後，應業界需求舉辦的第二場進階課程，協辦單位有「國立中央大學機械工程學系」及「格里森台灣股份有限公司」，同時邀請業界享有盛名的「盟英科技」總經理 陳士端，分享諧波減速機建廠經驗。

「齒輪技術專題演講與齒輪設計基礎教育訓練」當日議程，包含上午精彩的專題演講，聚焦當前最夯的AI機器人用諧波減速機議題，中央大學機械系 陳怡呈老師演講題目為「諧波齒輪齒形、分析與加工刀具簡介」、盟英科技總經理 陳士端演講「建立諧波減速機專業廠經驗談」。

下午課程以「齒輪設計基礎教育訓練」為主，由機構與機器學會理事長暨中央大學機械系 吳育仁特聘教授主講二堂「漸開線螺旋齒輪之幾何設計及強度分析」。為融合理論與實務，另邀請格里森台灣股份有限公司工程師詹孟軒講解「KISSsoft螺旋齒輪強度及齒面接觸分析實例」，一流專家與師資，機會難得，錯過可惜。

中華民國機構與機器原理學會網址:https://www.csmmt.org.tw/