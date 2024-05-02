繼光香香雞慶成功插旗美國 釋出加盟創業利多方案

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台灣知名連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」歡慶成功登陸美國，宣布釋出「加盟創業利多方案」，只要在八月底前成功簽約成為創業夥伴，即享超值優惠價每組188萬元，現折10萬元！限量五組。同時，因應母親節即將到來，繼光香香雞推出優惠活動「Crazy Friday買一送一」，5／2（四）至6／2（日）止，消費指定商品即享買一送一。

香傳50年的繼光香香雞以香脆多汁的炸雞風味聞名，目前在全球已有逾500家分店，遍及加拿大、菲律賓、印尼等地，今年以美國市場南加州為戰略起點，於台灣時間4月28日在哈仙達崗（Hacienda Heights）開設第一家海外分店，並確定將在爾灣 開設第二家分店。目標今年在美國再拓點一家。台灣下半年度預計展店8至10家店。

歷經兩年籌備，繼光香香雞以美國當地飲食習慣，以及對美食多樣性需求設計餐點，以全新三大業態，囊括炸雞、漢堡、創意手搖飲，並攜手台灣知名手搖飲品牌「TPLUS」合作推出果茶系列等飲品，讓美國消費者品嘗炸雞的同時，同時感受台式飲品的獨特魅力。

看好疫情後餐飲持續蓬勃發展持續復甦，繼光香香雞加速展店，積極開放海外代理及台灣加盟。香繼光集團表示，為歡慶美國開幕，今年特別釋出「加盟創業利多方案」，只要在八月底前成功簽約成為創業夥伴，即享超值優惠價每組188萬元，現折10萬元、限量五組。

繼光香香雞海外布局，進軍美國以加州為主要戰場，美國一號店開幕當天即引爆排隊人潮，連續幾天依舊絡繹不絕的亮眼表現已吸引許多海外潛在代理商洽談合作，預計在10年內達到全球1,000家店目標，加速拓展全球事業版圖。