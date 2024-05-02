SK海力士預計將在2024年第四季量產第六代DRAM

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根據外電指出，韓國記憶體大廠SK海力士預計將在2024年第四季將正在開發代號「Spica」的第六代（1c）DRAM導入量產階段，SK海力士導入第六代 DRAM量產的時間將會在11月。

SK海力士的第六代DRAM，急於進入量產階段，主要是為了追趕DRAM市占第一的三星電子。而根據三星電子的計劃，也將於在2024年底前將第六代的DRAM進入量產階段。

因此，如果 SK海力士也能在2024年底前量產，則兩者的量產時間將會不分先後。