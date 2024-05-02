遠離肌少症 專家建議攝取優質蛋白及規律運動

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肌少症通常在高齡期會逐漸增加，但近年已有年輕化趨勢，肌少症是肌肉量與質減少的現象，包括肌肉量低、肌肉功能低、體能表現低等三低情況。專家表示，營養攝取不足是造成肌少症年輕化的重要因素之一，提醒民眾要正確飲食搭配規律運動，以維持身體健康。

孕產規劃師王思涵表示，很多女性朋友不當節食或產後過度瘦身，導致優質蛋白質攝取不足，而營養不足即造成肌少症年輕化重要因素之一。當優質蛋白質攝取不足，會分解骨骼肌的蛋白質轉化成提供身體運作所需能量，造成肌肉流失，若加上久坐、沒有運動習慣、沒曬太陽，身體缺乏維生素D時，就容易降低鈣質吸收率，導致骨質流失速度增加。

王思涵強調，要遠離肌少症，關鍵在於攝取優質蛋白及規律運動，同時也能增肌減脂。頤珍宮膳白羽烏骨滴雞精，是補充優質蛋白質的最佳來源之一。

該雞精採用純種白羽烏骨雞，土雞也比一般肉雞脂肪更低、優質蛋白質更高，且富含膠原蛋白，是減緩肌肉流失的重要營養來源。另外滴雞精可幫助保持能量與元氣，女性朋友也能在生理期結束後飲用，來補充流失的養份。

孕婦在懷孕初期易受荷爾蒙分泌變化而影響食慾、體力下滑，建議在孕期適度攝取頤珍宮膳白羽烏骨滴雞精，有助維持好體力、補充營養，提早為胎兒的健康打好底子。

王思涵建議，優質蛋白質食物最好平均分配在三餐攝取，盡量避免集中一餐而增加腎臟負擔。早餐可空腹喝一包滴雞精，或吃顆水煮蛋，搭配牛奶或豆漿；中餐吃魚肉或豬肉並適度搭配一包滴雞精；晚餐則喝一碗豆腐湯，搭配蛋白質蔬菜，如花椰菜、馬鈴薯、菠菜、玉米，或糙米、燕麥等全榖及堅果類，皆含豐富蛋白質。頤珍宮膳經典烏骨滴雞精連結: https://www.yifood.com.tw/goods?category_id=8