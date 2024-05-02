默克Merck引領車用顯示器 AR VR MicroLED發展

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剛圓滿落幕的2024 Touch Taiwan展會中，全球顯示器廠之關鍵策略夥伴關係默克Merck，今年全系列產品緊扣「用材料科技來推動數位生活」的主題，展出許多前瞻顯示器方案的技術和產品。

默克集團電子科技事業體台灣顯示器科技總經理張家曄表示，顯示器各通路庫存已趨向健康，Q2及Q3可見緩步復甦，尤其台灣顯示器供應商品質、技術優良，期待能跟著市場的復甦在今年有好的成長。另外除了對於傳統顯示器的期待，在現今這個數位化的世界，各種顯示器應用愈多元，所創造出的需求商機也愈多，這是默克協助台灣顯示器技術領先的優勢及機會。加上今年2024巴黎奧運等全球運動賽事、AI PC人工智慧電腦等都將推升顯示器需求，持續看好台灣發展顯示器市場之未來。

投入液晶技術研發已超過 135 年的默克Merck，憑藉在此深厚基礎上，提供高透光率、高對比度、反應速度更快、降低耗能、以及在變頻情況下還能維持高穩定畫質的各種液晶材料。另外值得一提的是高解析光阻，隨著解析度要求愈高，為了讓畫素開口率變大，幫助顯示器實現節能高效的表現。

除了液晶顯示器，今年展會中頗受重視的MicroLED，默克也提供尖端材料，包含白色、黑色、透明光阻等，透過光的反射折射，有效提升出光效率，幫助畫質解析度更好並降低耗能。不論哪種顯示器默克都能提供高解析度、高畫面品質與節能的尖端材料，為顯示器產業帶來全方位的材料解決方案。

液晶材料也已經發展到顯示器之外的應用，例如智能建材和智慧汽車應用，默克研發出LC Window智慧液晶窗戶，優點是可以透過液晶技術調整光透度達到光以及熱的管理，可降低空調耗能，並且讓環境更舒適。默克以eyrise®液晶窗戶品牌在歐洲成功推廣。此外，薄玻璃智慧窗解決方案可以節省20-40%的窗玻璃重量。默克還在生產過程中採用綠色化學替代品，降低對環境的影響，並大幅減少碳排放、用水及廢棄物環境影響指數。

默克在2024 Touch Taiwan中，以「推進數位化生活– Advancing Digital Living」為主題，帶來材料創新應用及永續與智慧製造方案。圖/業者提供

默克在2024 Touch Taiwan中，以「推進數位化生活– Advancing Digital Living」為主題，帶來材料創新應用及永續與智慧製造方案。圖/業者提供

默克先進材料在AR/VR領域發揮綜效，默克的先進材料可以實現快速應答、高對比度、無色彩偏差，無需傳統複雜的機械結構即可實現多段且平滑變焦，RM grating用液晶做光導和RM digital lense用液晶來做光學變焦鏡，實現用材料科技推進數位生活，為使用者帶來極致的沉浸式視覺體驗。

默克不斷投資研究與開發，張家曄透漏，默克的各種材料從開發到成品皆落實永續，2023年的永續成果與基準年相比，減少將近22.3座大安森林公園碳排量、節省35.6座奧林匹克游泳池用水量，且廢棄物環境影響指數下降26％，實踐對永續議題的重視。

默克將尖端顯示材料的觸角延伸永續發展面向，持續用材料科技創新推動數位生活，以達到2040年達到集團總部全球氣候中和目標。