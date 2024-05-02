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默克Merck引領車用顯示器 AR VR MicroLED發展

默克Merck用材料科技創新推動數位生活 達到ESG永續再升級

  • 工商時報 王妙琴
默克展出許多前瞻顯示器方案的技術和產品，並主打推動視聽體驗、車用顯示器、ARVR、Micro-LED等領域的先進技術發展，也強調與合作夥伴共同推動數位化生活與創新顯示器技術的永續發展。圖/業者提供
默克展出許多前瞻顯示器方案的技術和產品，並主打推動視聽體驗、車用顯示器、ARVR、Micro-LED等領域的先進技術發展，也強調與合作夥伴共同推動數位化生活與創新顯示器技術的永續發展。圖/業者提供

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剛圓滿落幕的2024 Touch Taiwan展會中，全球顯示器廠之關鍵策略夥伴關係默克Merck，今年全系列產品緊扣「用材料科技來推動數位生活」的主題，展出許多前瞻顯示器方案的技術和產品。

默克集團電子科技事業體台灣顯示器科技總經理張家曄表示，顯示器各通路庫存已趨向健康，Q2及Q3可見緩步復甦，尤其台灣顯示器供應商品質、技術優良，期待能跟著市場的復甦在今年有好的成長。另外除了對於傳統顯示器的期待，在現今這個數位化的世界，各種顯示器應用愈多元，所創造出的需求商機也愈多，這是默克協助台灣顯示器技術領先的優勢及機會。加上今年2024巴黎奧運等全球運動賽事、AI PC人工智慧電腦等都將推升顯示器需求，持續看好台灣發展顯示器市場之未來。

投入液晶技術研發已超過 135 年的默克Merck，憑藉在此深厚基礎上，提供高透光率、高對比度、反應速度更快、降低耗能、以及在變頻情況下還能維持高穩定畫質的各種液晶材料。另外值得一提的是高解析光阻，隨著解析度要求愈高，為了讓畫素開口率變大，幫助顯示器實現節能高效的表現。

除了液晶顯示器，今年展會中頗受重視的MicroLED，默克也提供尖端材料，包含白色、黑色、透明光阻等，透過光的反射折射，有效提升出光效率，幫助畫質解析度更好並降低耗能。不論哪種顯示器默克都能提供高解析度、高畫面品質與節能的尖端材料，為顯示器產業帶來全方位的材料解決方案。

液晶材料也已經發展到顯示器之外的應用，例如智能建材和智慧汽車應用，默克研發出LC Window智慧液晶窗戶，優點是可以透過液晶技術調整光透度達到光以及熱的管理，可降低空調耗能，並且讓環境更舒適。默克以eyrise®液晶窗戶品牌在歐洲成功推廣。此外，薄玻璃智慧窗解決方案可以節省20-40%的窗玻璃重量。默克還在生產過程中採用綠色化學替代品，降低對環境的影響，並大幅減少碳排放、用水及廢棄物環境影響指數。

默克在2024 Touch Taiwan中，以「推進數位化生活– Advancing Digital Living」為主題，帶來材料創新應用及永續與智慧製造方案。圖/業者提供
默克在2024 Touch Taiwan中，以「推進數位化生活– Advancing Digital Living」為主題，帶來材料創新應用及永續與智慧製造方案。圖/業者提供

默克在2024 Touch Taiwan中，以「推進數位化生活– Advancing Digital Living」為主題，帶來材料創新應用及永續與智慧製造方案。圖/業者提供

默克先進材料在AR/VR領域發揮綜效，默克的先進材料可以實現快速應答、高對比度、無色彩偏差，無需傳統複雜的機械結構即可實現多段且平滑變焦，RM grating用液晶做光導和RM digital lense用液晶來做光學變焦鏡，實現用材料科技推進數位生活，為使用者帶來極致的沉浸式視覺體驗。

默克不斷投資研究與開發，張家曄透漏，默克的各種材料從開發到成品皆落實永續，2023年的永續成果與基準年相比，減少將近22.3座大安森林公園碳排量、節省35.6座奧林匹克游泳池用水量，且廢棄物環境影響指數下降26％，實踐對永續議題的重視。

台灣默克集團董事長李俊隆博士表示：「默克以永續的精神，致力推動數位化生活的進展。從源頭的產品開發便採用幫助實踐永續的材料與設計，更以大數據分析提升產品品質與良率，並導入數位科技，實現無紙化生產。」圖/業者提供
台灣默克集團董事長李俊隆博士表示：「默克以永續的精神，致力推動數位化生活的進展。從源頭的產品開發便採用幫助實踐永續的材料與設計，更以大數據分析提升產品品質與良率，並導入數位科技，實現無紙化生產。」圖/業者提供

默克將尖端顯示材料的觸角延伸永續發展面向，持續用材料科技創新推動數位生活，以達到2040年達到集團總部全球氣候中和目標。

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