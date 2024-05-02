5／2盤中熱門焦點股

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今（5/2）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）營建族群噴出 遠雄、力麒、永信建等十檔飆9％

營建類股近期漲翻天，今天（5/2）無論上市、上櫃營建類漲幅都居第一，上市遠雄、上曜、隆大、鄉林、皇昌、隆大、大將及上櫃鑫龍騰、力麒、永信建漲幅超過9%；而潤泰集團的潤泰新由於今年有4大案即將完工入帳，今天攻上漲停。

2022年因為防疫險壓垮保險業者，同時禍不單行碰上聯準會暴力升息，雙重利空重創壽險業者，持有0.23%南山人壽及25%潤成的潤泰新成受災戶，EPS從2022年的8.43元直接打到剩下3元，同時為調整資本結構及提升股東權益報酬率，實施減資10%，股東捶心肝。

不過隨著升息進入末端，且防疫險風暴逐漸過去，潤泰新有營建業及降息的雙重利多加持，加上今年有「潤泰青田618」、「潤泰大安富陽」、「潤泰信義」、「潤泰左岸生活」等案陸續完工交屋，完工量超過50億元，今天以39元開出，10點之前已經飆上漲停。

萬寶投顧分析師蔡明彰表示，營建指數創1997年亞洲金融風暴以來27年新高，歸功於市值480億元的國建今年來大漲 130％，他表示，台股自20,883點修正來，各類股普遍下跌，唯獨營建及航運兩個傳產類股不受影響，非電子漲勢將擴大。

（時報資訊）

（2）晶圓需求旺 世界先進Q2回神

世界先進（5347）4月30日召開法說會，公布第一季每股稅後純益0.77元，雖寫下六年新低，但世界先進總經理尉濟時表示，市場需求回溫，預計第二季晶圓出貨量將季增17％至19％，第二季毛利率也將優於首季，法人看好世界先進第二季營運可望維持上升軌跡。今(2)日早盤股價跳空開高，盤中漲幅約8%高檔整理。

展望第二季營運，尉濟時分析，受惠大尺寸驅動IC、電源管理IC需求復甦，晶圓出貨量將季增約17％至19％，產品平均銷售單價季減約2％至4％，單季毛利率預估介於25％至27％之間，優於首季毛利率24％的表現。

世界先進雖然預期第二季產品平均單價（ASP）略降，但在出貨增加、產能利用率提升之下，毛利率反而可望小幅提升一至三個百分點，因此，市場預期世界先進第二季營運將小幅成長。董事長方略也指出，以目前庫存回到正常水位看，下半年預期整體市場及公司營運將持續溫和成長。

此外，在地震影響方面，由於強震使黃光及爐管等高敏感生產設備更換、零配件及線上晶圓報廢，在考量保險理賠後，世界先進預估影響第二季毛利率約1.5個百分點，而晶圓報廢造成的出貨延遲，已立即通知受影響客戶並盡力彌補出貨量，但預期仍有約2％晶圓出貨會遞延至第三季完成。

對於市場關注的12吋廠投資計畫，方略表示，客戶期望世界先進長期要繼續在產能及技術合作支援，世界先進8吋產能建置已到一段落，12吋產能建置計畫還在積極認真評估，還沒有定案。

（工商時報 張瑞益、數位編輯）

（3）信立首季EPS年增18倍 開盤跳空漲停

信立（4303）本業好轉，加上業外金融資產評價利益挹注，第一季稅後純益5.26億元，年增1,923％，EPS 7.35元，年成長1,815％，創近年新高，今（2）日開盤直接跳空漲停，逾3萬張排隊等買，信立近日股價已連3漲。

信立受惠客戶需求逐步回溫本業好轉，加上業外金融資產評價利益挹注，第一季營收0.52億元，季增48.6％，年減8.77％，稅後純益5.26億元，年增1,923％，EPS 7.35元，年成長1,815％，創近年新高。

展望後市，信立表示，開發新客戶及環保性產品，朝綠色複合加工品開發，除主力產品防水透濕膜需求強勁外，今年也與客戶共同開發RPVB無塑化劑產品應用，建立塑料回收再利用的循環經濟，預期將可取代部分PVC產品，於下半年推廣給客戶驗證。

此外，順應ESG趨勢，信立去年在四廠投資自建太陽能發電系統共1999.88KW，今年將擴大布局太陽能案場投資興建，且與國內再生能源廠商簽署MOU（合作備忘錄），共同合作再生能源發電設備電廠之開發建置，預計合作推廣裝置容量目標為10MW～100MW，並將依市場需求和業務發展等情況，逐步增加合作內容與太陽能案場開發。

信立透露，強化多元收益機制，近年低價收購旁邊緊鄰的工業地，土地資產已增加到2.64萬坪。台南因產業聚落逐漸成型，工業地產需求擴大，將啟動廠房活化作業，擬將一廠規劃成多筆小型工業廠房，並以建案模式銷售。

法人預估，鄰近台南黑金剛小型工業地，每坪已飆升到34萬，信立廠房若成功活化，可望增添收益補丸。

信立生產合成皮、塑膠皮，生產基地為台南PVC廠、台南PU廠。去年第四季已逐步回溫，今年春夏及秋冬款服飾庫存已趨於正常化，品牌廠、通路商下單亦恢復以往模式（短單比例逐步回升、訂單能見度拉長），台成衣廠營收動能可望受惠庫存回補而訂單增溫，營運維持樂觀看法。

（工商時報 彭暄貽、李正傑）

（4）盤中熱門焦點股

1.世界（5347）：第二季晶圓出貨量將季增17至19％，毛利率也將優於首季，股價大漲逾6％。

2.潤泰新（9945）：四大案今年入帳，聞訊放量觸漲停，站上逾1年高峰。

3.第一保（2852）：第一季獲利2.55億元，每股賺0.85元，亮燈觸漲停，改寫波段高。

4.遠雄（5522）：處分北投建案房地估獲利約1億元，多方攻勢猛烈，跳空漲停登80元。

5.長榮航（2618）：兩岸觀光鬆綁，油價跌有利營運，盤中再啟攻勢。

6.矽格（6257）：Q1每股盈餘1.62元，寫1年半新高，股價帶量大漲逾5％。

7.大同（2371）：訂單滿手，全年營運向上，外資連2買，帶量反彈3％，重登五日線。

8.尼得科超眾（6230）：散熱題材不敗，翻紅走高逾3％，續闖歷史高。

9.台表科（6278）：Q1財報三率三升、EPS2.33元。早盤股價續強，挑戰123元波段新高。

10.勤凱（4760）：第一季營收2.66億元雙增，受惠AI PC帶動下半年換機潮，創高之路不停歇，拉高半根漲停板。

11.上曜（1316）：科學園區議題發酵，早期購地低成本潛力可觀，急攻漲停板。

12.寶緯（4558）：貴金屬飆漲，概念股開趴，急攻鎖漲停，站上波段高。

13.斐成（3313）：營建資產題材助威，晨盤火速攻頂，重登20元。

14.台光電（2383）：首季每股賺5.76元、創同期新高，財報擊退空方，早盤逆揚近4％。

15.毅嘉（2402）：4月營收7.5億元，寫下為五個月來最佳，多方展現抗跌力道，走高逾1％。

16.新至陞（3679）：Q1歸屬母公司淨利2.7億元、EPS4.33元，高檔有撐，漲幅近3％。

17.台虹（8039）：首季EPS0.63元，較去年同期由虧轉盈，50元附近有守，逆勢走高1％以上。

18.亞翔（6139）：在手訂單仍超過一千億元，法人看全年營收可望再創新高，270元附近打底，早盤抗跌守盤上。

19.旺旺保（2816）：第一季獲利4.05億元，每股賺1.81元，聞訊攻漲停，挺進半年線。

20.上詮（3363）：矽光子買氣仍在，今早股價走揚。

21.訊聯（1784）：再生醫療概念股買氣回溫，早盤放量勁揚約5.6％。

22.昇達科（3494）：出貨增溫，今日股價回歸200關。

23.世芯-KY（3661）：第一季淨利創高，年增翻倍，每股盈餘15.83元，為次高。預計5月3日線上法說。股價走揚力守3000元。

24.金麗科（3228）：Q1每股盈餘0.1元，6月13日股東會討論以私募方式增資發行新股案。股價續強。

25.世紀鋼（9958）：綠電題材520行情加持，股價連6揚，重登季線。

26.麗臺（2465）：美超微上季營收低預期，供應鏈綠油油，跳空殺低逾半根停板，季線拉警報。

27.大洋-KY（5907）：受惠大陸五一黃金周且政府積極刺激經濟，營運可望吃補，大漲逾5％。

28.藥華藥（6446）：血癌新藥「Ropeg」獲中國列為第一線治療首選降血球藥，早盤一度衝上307元，月線有壓，目前收斂至約299元震盪。

29.天鉞電（5251）：AI監控應用爆發，天眼商機可期。今早吸引買盤布局，積極重返4字頭。

30.辛耘（3583）：不甩外資周二轉賣超，盤中急拉突破月線。

31.凌陽（2401）：搶陸自駕車商機，但股價大幅拉回整理。

32.盛群（6202）：營運低谷已過，Q2有盈面，股價開高後小跌。

33.新唐（4919）：第一季每股淨利0.97元，股價力守5日線。

34.典範（3372）：第1季每股虧損0.16元，股價低檔盤整。

35.原相（3227）：第一季每股淨利2.02元，股價力守5日線。

36.天鈺（4961）：第1季每股盈餘3.17元，開低走高站上短均線。

（時報資訊沈培華）

（5）三率三升 台光電首季EPS 5.76元

台光電（2383）公布第一季財報，第一季營收達129億元，續創單季歷史新高；第一季營業毛利率29％，營業利益率19.7％，稅前淨利率20.3％，繳三率三升成績單，締造史上最強首季財報，稅後淨利達19.8億元，每股稅後純益（EPS）5.76元。主因為各類伺服器、高階網通產品及5G電信材料出貨大增所致。今日早盤股價以平高盤開出後震盪走高，盤中漲幅約3.5%。

台光電表示，在數位化與智慧化趨勢推動下，高效能運算產品的應用將深入企業及民間的各個角落。除了國際晶片大廠以外，雲端廠商亦紛紛設計導入及推出自研高效運算晶片，各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電除了既有客戶擁有高市占率以外，預期在新客戶及新應用產品，能持續保持高市占率的表現。各類伺服器、交換器及5G電信產品需求明確，將成為公司主要的成長動能之一。

台光電在各類伺服器、高階網通低損耗材料及5G電信材料三大類產品多成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷，除既定2025年馬來西亞廠增加60萬張月產能外，董事會於30日通過於中山廠再增購設備添加60萬張的月產能，計劃於2025年增加25％的產能，為全球及本地客戶提供服務，並為台光集團在未來幾年提供新的成長動能。

（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（6）旺旺保首季獲利逾4億元 創同期新高

繼新光產物和台灣產險今年第一季稅後盈餘均創首季歷史新高之後，旺旺保（2816）4月30日董事會通過首季稅後盈餘為4.05億元創首季歷史新高。受此利多激勵，今日股價開盤不久即鎖上漲停。

五大上市產險股中，除了中央再保險公司尚未公布首季獲利外，其他四家產險首季獲利陸續報佳音。旺旺保董事會30日通過首季營業利益是4.54億元，稅後淨利是4.05億元，創首季歷史新高，較去年同期1.99億元，年增103.52％，每股稅後盈餘為1.81元。

除此之外，旺旺保董事會也通過將「永續發展委員會」原屬總經理管理改為隸屬董事會，由三位獨董及總經理擔任委員。旺旺保表示，主要用意是關注企業永續發展的議題，讓董事會督導、該委員會執行將更為嚴謹。

（工商時報 黃惠聆、數位編輯）