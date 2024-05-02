支援美、英、澳 15 國外媒 TaiwanPlus 地震速報登上 CNN

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全球地緣政治升溫，位居關鍵地位的台灣一舉一動備受國際關注，4月3日在花蓮外海發生芮氏規模7.2地震，近一個月以來，TaiwanPlus持續關注災區，並主動提供及分享新聞訊息，包括美聯社(AP)、CNN、英國獨立報（The Independent）皆引用TaiwanPlus第一手資訊，即時向國際觀眾報導台灣災情，協助國際社會掌握台灣動態。

TaiwanPlus主播Divya Gopalan與半島電視台連線，即時報導地震動態。圖/業者提供

TaiwanPlus記者及主播第一時間也與美國、英國、荷蘭、澳洲等各國主要媒體連線，報導災情快訊，其中TaiwanPlus主播Diyva Gopalan與半島電視台進行6次直播連線，同時TaiwanPlus記者也受邀協助美聯社（Associated Press）、澳洲公廣頻道（ABC Australia）、波蘭電視台（TVP World）、BBC廣播電台（BBC Radio）及印度英語新聞頻道（Times Now），進行震後速報，為多國觀眾提供台灣強震發生當下的畫面與最新災情。

「這不是TaiwanPlus新聞與觀點第一次獲得國際媒體轉載」，TaiwanPlus執行長余佳璋強調，「每當台灣發生重大事件時，外媒均會以TaiwanPlus作為獲取新聞素材的消息來源。」TaiwanPlus已多次透過無償的新聞共享，與國際媒體分享台灣重大新聞畫面，如2024總統投開票日、中國快艇金門翻覆、首艘國造潛艦下水等。

余佳璋以今年初甫落幕的2024台灣總統大選為例表示，TaiwanPlus無償提供三組候選人競總現場畫面及選舉報導供外媒使用，CNN於當晚及隔天的選舉新聞均有播出外，同一時間，義大利最大通訊社《安莎通訊社》（ANSA）、英國《泰晤士電台》、泰國第二大報社《Daily News》均有轉載TaiwanPlus選舉報導。「TaiwanPlus持續透過與各國主流媒體合作展現跨越地域的國際影響力」，余佳璋期許團隊，未來繼續擴大新聞產製量能，透過共享機制攜手外媒、傳遞台灣聲音。

【關於TaiwanPlus】:TaiwanPlus是臺灣首個全英語新聞資訊內容的國際媒體平台。身處全世界最活躍且迅速成長的亞洲，立足於蓬勃發展的民主社會，每天提供獨立、中立客觀的新聞報導，集結臺灣與國際人才，訴說與世界共鳴的台灣故事。由於台灣獨特的地緣政治及國際貿易地位，TaiwanPlus得以提供精闢深入的兩岸關係見解與分析。

TaiwanPlus透過原創節目及公廣集團的精選節目，呈現臺灣獨樹一格的美食、旅遊、音樂和文化內容。TaiwanPlus網羅世界級的臺灣影視作品，從短片到電影，透過社群媒體、APP，及全新24小時電視頻道，對世界播送。不論閱聽眾身在何方、使用何種裝置，都可觀賞TaiwanPlus的精彩內容。