CHIMEI奇美家電獻禮母親節 溫馨贈禮讓媽咪開心滿滿

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今年的母親節，奇美家電希望每位媽咪都能享受到屬於自己的專屬時光，奇美家電推出了全新的G2系列Google TV，讓媽咪們可以輕鬆追劇，打造屬於自己的專屬主頁，享受高品質的視聽體驗。這一系列的液晶顯示器不僅擁有出色的畫質表現，還搭載最新Hey Google智慧聲控功能，讓媽咪們可以輕鬆掌握一切，享受便捷的娛樂時光。

除了G2系列，奇美家電還推出了K6系列和Q1系列液晶顯示器，為媽咪們提供更多選擇。K6系列擁有國產首台聲控OLED顯示器，搭配奇美廣色域再進化，在色彩的呈現度上更加精緻飽和。搭配雙杜比音效技術(Dolby Vision、Dolby Atmos)與與劇院級DTS TruSurround音效技術，帶來身臨其境的視聽享受。Q1系列則擁有QLED量子點技術，色彩細膩，配備全新一代超效能智慧處理器與獨家Chromax Master Engine超微晶影像處理技術，自動調校色彩保持流暢畫質，加上不閃頻技術，照顧媽咪的視覺健康。

奇美家電的母親節活動持續至6月30日，凡購買指定大4K液晶顯示器的顧客，即可獲得CHIMEI隨心收納手提行李箱一個，贈品數量有限，送完為止。這款手提行李箱採用時尚的外觀設計，全白的簡約風格，絕對是出門旅行的時尚配件。無論是國內小旅行還是國外長途旅行，這個手提行李箱都能為媽咪們提供便捷、時尚的使用體驗，讓她們成為眾人注目的時尚達人。更多活動資訊，請參考CHIMEI品牌網站：https://electronics.chimei.com.tw/ 。