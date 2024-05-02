前往主要內容
工商時報LOGO

CHIMEI奇美家電獻禮母親節 溫馨贈禮讓媽咪開心滿滿

奇美大4K液晶顯示器 K6、Q1與G2系列 為媽咪打造專屬主頁 輕鬆操作好上手 同時享受高畫質的追劇完美時光

  • 工商時報 吳俊儀
CHEIMEI G2系列Google TV，獲得美國Google官方認證正版授權系統，採用最新Google TV，同時搭載最新Hey Google智慧聲控管家，只要用說的即可搜尋或是查詢資訊，遙控器更附有一鍵多串流平台讓家人輕鬆追劇。圖／業者提供
CHEIMEI G2系列Google TV，獲得美國Google官方認證正版授權系統，採用最新Google TV，同時搭載最新Hey Google智慧聲控管家，只要用說的即可搜尋或是查詢資訊，遙控器更附有一鍵多串流平台讓家人輕鬆追劇。圖／業者提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年的母親節，奇美家電希望每位媽咪都能享受到屬於自己的專屬時光，奇美家電推出了全新的G2系列Google TV，讓媽咪們可以輕鬆追劇，打造屬於自己的專屬主頁，享受高品質的視聽體驗。這一系列的液晶顯示器不僅擁有出色的畫質表現，還搭載最新Hey Google智慧聲控功能，讓媽咪們可以輕鬆掌握一切，享受便捷的娛樂時光。

除了G2系列，奇美家電還推出了K6系列和Q1系列液晶顯示器，為媽咪們提供更多選擇。K6系列擁有國產首台聲控OLED顯示器，搭配奇美廣色域再進化，在色彩的呈現度上更加精緻飽和。搭配雙杜比音效技術(Dolby Vision、Dolby Atmos)與與劇院級DTS TruSurround音效技術，帶來身臨其境的視聽享受。Q1系列則擁有QLED量子點技術，色彩細膩，配備全新一代超效能智慧處理器與獨家Chromax Master Engine超微晶影像處理技術，自動調校色彩保持流暢畫質，加上不閃頻技術，照顧媽咪的視覺健康。

即日起至6月30日止，凡購買奇美指定大4K液晶顯示器即贈隨行收納手提行李箱，採用全白的簡約時尚設計風格，不管是國內國外旅遊使用都相當方便。
即日起至6月30日止，凡購買奇美指定大4K液晶顯示器即贈隨行收納手提行李箱，採用全白的簡約時尚設計風格，不管是國內國外旅遊使用都相當方便。

奇美家電的母親節活動持續至6月30日，凡購買指定大4K液晶顯示器的顧客，即可獲得CHIMEI隨心收納手提行李箱一個，贈品數量有限，送完為止。這款手提行李箱採用時尚的外觀設計，全白的簡約風格，絕對是出門旅行的時尚配件。無論是國內小旅行還是國外長途旅行，這個手提行李箱都能為媽咪們提供便捷、時尚的使用體驗，讓她們成為眾人注目的時尚達人。更多活動資訊，請參考CHIMEI品牌網站：https://electronics.chimei.com.tw/

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 領息族看過來!14家金控股利全出爐 這4檔現金殖利率逾4％

  2. 半導體、電動車搶貨 需求缺口擴大 銅概念股來電

  3. 苦惱萬萬稅？5月政府發錢別錯過 180萬人可領1.9萬元

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。