宜鼎推出 iCAP Air 智慧物聯空氣品質管理解決方案

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宜鼎國際 （5289）推出全新「iCAP Air 空氣品質管理解決方案」，促進空品、永續與健康福祉。

iCAP Air以「iAeris7空氣品質偵測器」為前端感測設備，並將空品數據統一傳送至「空品伺服器」進行資料蒐集與核心運算，並進一步透過「雲端管理介面」及「排風設備控制器」進行即時遠端管理與自動設備控制，

每月更可透過AI自動生成空品數據報表，提供企業高度整合的智慧物聯空品解決方案，不僅導入容易，更能夠協助企業輕鬆運用科技改善空品，更能為企業ESG永續評鑑增添優勢。