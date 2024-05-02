偏鄉學校久任獎金平均每月800多元 立委批：打發人

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偏遠地區學校的老師流動率高，不利學生學習。教育部長潘文忠今表示，將在明年發放第一批久任獎金，獎勵偏遠地區學校的校長及老若服務滿8年者，預計約8500人可領。不過，立委批評「久任獎金已變成久等獎金」，應該檢討機制，盡早發放。

《偏遠地區學校發展條例》106年12月6日開始實施，到現在已經7年，立法院教育及文化委員會今天邀請潘文忠專案報告實施成效，並要著手修法，以更符合要求。

潘文忠表示，教育部透過交通、文化、生活機能、數位環境等及社會經濟等面向，重新對偏遠地區學校分級。經統計，偏遠地區學校校數微幅增加，從107至109學年核定校數1777校，110至112學年核定校數計1206校。

潘文忠表示，早期有偏鄉學校經過一個暑假，老師及職員都跑光光，開學後僅剩校長。但《偏遠地區學校發展條例》實施這幾年以來，偏遠地區學校專任教師流動率已降低，107學年國小階段為2.14％、國中階段1.92％，到112學年國小及國中階段均降為1.21％。

潘文忠表示，《偏遠地區學校發展條例》實施後，就設有久任獎金制度，獎勵留任滿8年以上的偏遠地區學校校長及教師，第一批符合資格者有8500位，約占偏遠學校教師的一半，將在明年發放。偏遠地區學校教師服務屆滿8年，每人一次發給獎金7萬元；服務屆滿11年，每人一次發給獎金11萬元。

不過國民黨立委洪孟楷質詢說，「久任獎金」已變成「久等獎金」，服務滿8年才能領7萬元，平均一個月獎勵800多元，第一批獲得者還要到明年8月才能領，有些老師認為「只是在打發我們」。他建議教育部久任獎金提早發，若老師未服務滿8年，屆時再追回一定比例。潘文忠承諾久任獎金發放將滾動修正。

此外，洪孟楷及民進黨立委吳沛憶都提到，偏遠學校教師要兼任太多行政工作，這影響到他們留任的意願。吳沛憶表示，根據媒體調查，8成以上偏鄉學校教師表示兼任行政工作影響教學，也影響到他們留任。

潘文忠回覆，過去推動班班有冷氣、生生用平板政策時，偏鄉學校人力比較少，老師要兼任行政工作，負擔確實頗重。為解決此一問題，教育部7月底前會在各縣市設置區域資源中心，以新北市來說，29個教育行政區皆會設置，每個中心包含4、5個鄉鎮，區域內的學校一起辦理採購工作，可減輕個別學校的行政負擔。