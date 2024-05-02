《電零組》外資正向看待 台光電戰勝空方

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【時報記者張漢綺台北報導】台光電(2383)因AI伺服器及低軌衛星產品出貨持續放量，第2季營收可望再創單季歷史新高，為因應客戶需求，台光電也宣布今年實際支付擴產現金將增加至84億元，兩家美系外資最新報告正向看待台光電前景，日系外資則維持「中立」評等，台光電盤中股價逆勢走高。

各類伺服器、高階網通產品及5G電信材料出貨挹注下，台光電第1季合併營收達129億元，年增75.33%，創下單季歷史新高，營業毛利為37.38億元，年增1.38倍，單季營業毛利率28.97%，年增7.61個百分點，營業淨利為25.36億元，年增2.3倍，營業淨利率19.7%，年增9.2個百分點，稅前淨利率20.3%，稅後淨利達19.8億元，年增3.12個百分點，單季每股盈餘為5.76元。

由於客戶需求強勁，台光電除既定2025年馬來西亞廠增加60萬張月產能外，董事會亦通過於中山廠再增購設備添加60萬張的月產能，計畫於2025年增加25%的產能，為全球及本地客戶提供服務，預估今年實際支付擴產現金將由原先的54億元增加至84億元。

台光電財報公布後，多家外資發布最新報告，其中1家美系外資指出，由於低軌道衛星展望樂觀，且台光電在衛星及路由器取得更多市佔，預估今年及明年相關營收可望年增70%以上，佔公司營收比重約4%到6%，我們認為低軌道衛星使用銅箔基板由M4/HDI等級升到M7等級，可望增加台光電利潤，加上今年AI可望貢獻營收年成長30%以上，上調台光電2024年/2025年獲利預估1%到6%，給予「建議加碼」評等，目標價529元。

另一家美系外資認為，台光電新的擴產計畫顯示需求好於預期，給予「買進」評等，目標價675元；另一家日系外資最新報告則維持「中立」評等，目標價由484.8元降至467.9元。