《美股》消息面：日圓急飆3%見153！ 聯準會放鴿 東京趁機出手

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●聯準會周三會後宣布連續第6度維持其基金目標利率不變，仍介於5.25%～5.50%，此決議符合市場普遍預期。聯準會並宣布自6月起放慢縮表速度，將目前每月減持600億美元公債的上限縮減至250億美元，同時將現行每月贖回抵押擔保證券（MBS）的上限維持在350億美元不變。會議聲明雖表明通膨進展仍是未定數，但也強調下一步行動仍可能是降息。

●在記者會上，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，央行仍將聚焦於讓通膨率重返2%目標，他注意到通膨仍然朝該目標邁進，並駁斥即將升息的看法，他直接表明「下一步行動不太可能是升息」。鮑爾排除下次會議降息的可能性，這意味著聯準會可能要到9月或12月才會啟動降息。此外，鮑爾也沒有明確保證今年會降息，只表示「可能需要比預期更長的時間才能對通膨進展更有信心，我們準備在適當的時間內維持當前利率不變」，他並重申降息時間點取決於數據，若勞動力市場轉弱，這將確保聯準會的降息路徑。鮑爾強調央行的政治獨立性，稱「央行總是在正確的時間點採取行動，不會考慮美國總統大選等其他因素」。在談到美國經濟陷入「停滯性通膨」（stagflation）的疑慮時，鮑爾深表不以為然，稱「經濟成長率達3%，而通膨率低於3%，我沒有看到陷入停滯性通膨的可能性」。

●有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國4月民間就業增加19.2萬人，略較3月上修後的增加20.8萬人放緩，但仍高於市場預估的增加18.3萬人，顯示美國就業市場仍然緊俏。惟4月勞工年薪增長速度放緩至年增5%，創下2021年8月以來新低，有助於減輕通膨壓力。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加726.5萬桶，市場預期為減少110萬桶。上周汽油庫存增加34.4萬桶，市場預期為減少106萬桶。餾分油庫存減少73.2萬桶，市場預期為減少22.5萬桶。上周原油進口量增加153.6萬桶/日。煉廠產能利用率下滑1個百分點。

●美國供應管理協會（ISM）公布，4月製造業指數為49.2，低於市場預期的50和3月份的50.3。製造業投入價格分項指數為60.9，高於市場預期的為55。製造業新訂單分項指數為49.1，就業分項指數為48.6。

●S&P Global美國4月製造業採購經理人指數（PMI）終值為50，略高於初值（49.9）和市場預期（49.9），並重返50榮枯線。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數下跌2.3%，前一周為下跌2.7%。30年期定息抵押貸款利率為7.29%，前一周為7.24%。

●美國勞工部公布職缺及勞動力流動調查（JOLTS），美國3月職缺數為848.8萬個，少於2月份的875.6萬個和市場預期的868萬個，並創下3年新低。

●路透社引述消息人士報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）將採取行動阻止華為、中興通訊和其他被認為對美國構成國安疑慮的外國企業認證其無線設備。FCC擬在本月就一項兩黨提案進行投票，以確保為美國市場認證無線設備的電信認證機構與測試實驗室不會受到這些造成國安疑慮的企業影響。

●美國政府周三對俄羅斯入侵烏克蘭祭出規模最大的制裁，為了削弱俄羅斯發展軍備的能力，美方將超過200個實體列入制裁名單，其中包括16家中國與香港企業。

●聯準會一如預期維持基準利率不變，但市場認為其釋出的信號偏向鴿派，周三美元、美國債息下跌，金價反彈。美元指數一度下挫0.65%，報105.53，盤中一度升至106.49，創下4月16日以來新高。日圓匯率劇烈震盪，盤中一度急升逾3%，報153.03兌一美元，疑似日本當局再度出手干預。交易員和分析師表示，日本財政部趁機下令出售美元。美國10年期公債殖利率一度大跌10.8個基點，報4.579%。對利率較敏感的2年期債息一度跌12.1個基點，報4.925%。紐約期金收漲8.1美元或約0.4%，報每盎司2311美元。

●美國原油庫存意外攀升，加上以色列與哈瑪斯可能達成停火協議，周三紐約期油大跌2.93美元或3.58%，報每桶79美元。倫敦布蘭特7月期油收跌2.89美元或3.35%，報每桶83.44美元。兩款期油均創下3月12日以來收盤新低。