銀髮脫口秀即日起徵選 「爺奶萬萬說」進階青銀共演

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弘道老人福利基金會2023首度推出銀髮素人脫口秀「爺奶萬萬說」，20位平均67歲素人長者經過三個月培訓後，在台北場和台中場的演出皆場爆滿。弘道今年再次攜手「卡米地喜劇俱樂部」舉辦第二屆「爺奶萬萬說」，並進階創新為「青銀共演」，將於7月進行徵選、7月底到10月免費培訓和11月登台演出。弘道歡迎對站立喜劇、脫口秀有興趣的60歲以上樂齡者和18至30歲青年，即日起至6月底止線上報名參加。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，深知要促進世代共融，就必須創造跨代交流機會，甚至是讓長者跨入年輕人的世界，讓代間少一些隔閡，多一些溝通與理解，才能打破刻板印象，讓年輕人看見長者驚人的表演學習潛能，還有笑翻全場的幽默，而長者的人生經驗和觀點也在說說笑笑中被聆聽了，這是很棒的代間交流共融方式，今年弘道不僅持續舉辦「爺奶萬萬說」，更進階推出「青銀共演」方式，由參與長者和青年共同討論創造演出的段子，讓跨代隔閡直接化為代間交流的笑梗段子，也讓流行文化成為世代共融的媒介。

弘道基金會今年再次攜手台灣單口喜劇搖籃「卡米地喜劇俱樂部」舉辦第二屆「爺奶萬萬說」，也持續邀請專業的戲劇老師蔡櫻茹、知名喜劇演員壯壯、龍哥、馬克吐司等重磅級講師擔任訓練導師，循序漸進從開發肢體表演、段子撰寫、喜劇演說等課程，讓素人長者、青年成為有梗的脫口秀表演者。

弘道歡迎60歲以上的樂齡者和18至30歲青年，即日起至6月底止報名第二屆「爺奶萬萬說」銀髮素人脫口秀，參與7月底到10月的免費培訓和11月的登台演出，詳請上「弘道老人福利基金會官網」查詢，或電洽04-22060698分機613葛專員。