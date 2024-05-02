前往主要內容
工商時報LOGO

興富發揮軍微型辦公首發案「市政萬象廣場」正式登場 潛銷已售大約6成

興富發揮軍微型辦公的首發案「市政萬象廣場」正式登場，潛銷已售大約6成，圖為接待中心。圖／蔡惠芳
興富發揮軍微型辦公的首發案「市政萬象廣場」正式登場，潛銷已售大約6成，圖為接待中心。圖／蔡惠芳

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

看好網紅經濟大崛起，興富發（2542）揮軍微型辦公的首發案「市政萬象廣場」，今（2）日正式登場，總銷約83億元，主力坪數25~45坪，潛銷期間已售大約6成，預計2028年可望完工交屋，貢獻營收。

看好年輕人創業需求，網紅經濟大崛起，興富發建設近幾年積極布局微型辦公市場，其中首發案，選在台中七期，今天正式推出「市政萬象廣場」，打造微型創業辦公基地，以滿足年輕人創業的需求。

興富發主委王建騏指出，該案設定入手門檻大約在總價2,000萬元左右，可自用、可出租，而且不受豪宅貸款管制上限4,000萬元的限制；利率方面，比住宅高一點，約2.2~2.3％左右，視個人信用而異。

興富發表示，接下來，集團還在全台陸續規畫推出微型辦公大樓。

「市政萬象廣場」預計2028年可望交屋挹注。圖／蔡惠芳
「市政萬象廣場」預計2028年可望交屋挹注。圖／蔡惠芳

興富發建設將2024年視為商辦元年，微型商辦首發產品「市政萬象廣場」25-45坪，在台中七期市政、文心路龍頭角地正式公開，除了滿足年輕人創業需求，在這波市場熱錢浪潮來襲，也成為市場置產首選，主打2,000萬就能入主台中七期商辦。

台灣進入大創業時代！根據調查有七成創業者30歲前當老闆、新設公司行號家數曾連2年成長、青創貸款暴增10倍、2023年新創投資額預估超過780億、微型網紅人數暴增，粉絲數小於3萬的網紅已經超過13萬，兩年累積業配文高達764萬篇，流量就是身價。

該案基地面積733坪，接待中心位在台中市政北二路上的鼎盛BHW2樓，興富發建設打造三間樣品屋。記者會上特別邀請網紅直播主、服裝設計師、室內設計師，三組不同背景的專業人士前來體驗。

王建騏表示，全案總戶數含店面只有257戶，成交客群當中，有置產客，也有律師、會計師專業人士等自用客群，買方購入後可自用或收租，彈性運用，因此推出後立刻引發市場話題。

「市政萬象廣場」今（2）日正式登場，總銷約83億元。圖／蔡惠芳
「市政萬象廣場」今（2）日正式登場，總銷約83億元。圖／蔡惠芳

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 領息族看過來!14家金控股利全出爐 這4檔現金殖利率逾4％

  2. 半導體、電動車搶貨 需求缺口擴大 銅概念股來電

  3. 苦惱萬萬稅？5月政府發錢別錯過 180萬人可領1.9萬元

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。