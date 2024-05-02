興富發揮軍微型辦公首發案「市政萬象廣場」正式登場 潛銷已售大約6成

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看好網紅經濟大崛起，興富發（2542）揮軍微型辦公的首發案「市政萬象廣場」，今（2）日正式登場，總銷約83億元，主力坪數25~45坪，潛銷期間已售大約6成，預計2028年可望完工交屋，貢獻營收。

看好年輕人創業需求，網紅經濟大崛起，興富發建設近幾年積極布局微型辦公市場，其中首發案，選在台中七期，今天正式推出「市政萬象廣場」，打造微型創業辦公基地，以滿足年輕人創業的需求。

興富發主委王建騏指出，該案設定入手門檻大約在總價2,000萬元左右，可自用、可出租，而且不受豪宅貸款管制上限4,000萬元的限制；利率方面，比住宅高一點，約2.2~2.3％左右，視個人信用而異。

興富發表示，接下來，集團還在全台陸續規畫推出微型辦公大樓。

興富發建設將2024年視為商辦元年，微型商辦首發產品「市政萬象廣場」25-45坪，在台中七期市政、文心路龍頭角地正式公開，除了滿足年輕人創業需求，在這波市場熱錢浪潮來襲，也成為市場置產首選，主打2,000萬就能入主台中七期商辦。

台灣進入大創業時代！根據調查有七成創業者30歲前當老闆、新設公司行號家數曾連2年成長、青創貸款暴增10倍、2023年新創投資額預估超過780億、微型網紅人數暴增，粉絲數小於3萬的網紅已經超過13萬，兩年累積業配文高達764萬篇，流量就是身價。

該案基地面積733坪，接待中心位在台中市政北二路上的鼎盛BHW2樓，興富發建設打造三間樣品屋。記者會上特別邀請網紅直播主、服裝設計師、室內設計師，三組不同背景的專業人士前來體驗。

王建騏表示，全案總戶數含店面只有257戶，成交客群當中，有置產客，也有律師、會計師專業人士等自用客群，買方購入後可自用或收租，彈性運用，因此推出後立刻引發市場話題。