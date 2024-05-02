《類股》營建吹不倒 9檔衝漲停、股王永信建站上225元

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【時報記者郭鴻慧台北報導】台股今日回檔整理，營建股多頭買單點火，今早成交占比一度達10%，上市櫃個股一起喊衝，一度9檔個股飆漲漲停板，今日上市營建指數一度衝至625.25點，再度刷新紀錄，上櫃營建指數在股王永信建(5508)站上225元推升下，漲幅超過5%，成為盤面上最強勢的類股。

永信建首季EPS 4.9元，創歷史第三高，股價動能強勁，今日飆至225元，盤中漲幅在9%以上。永信建首季有地上權透天案「豐華大鎮」、「原旭」、「晴遠」等成屋銷售，首季季營收30.76億元，季減12.63%、年增303.39%，為歷史次高，毛利率47.49%，季增1.56個百分點、年減1.63個百分點，營益率43.32%，季增2.36個百分點、年增0.79個百分點，稅後淨利10.66億元，季減7.47%、年增311.77%，每股盈餘4.9元。

皇昌(2543)今年又添2筆新案，目前在手未交工程案量超過600億元，未來2~3年的業績樂觀以待。今日股價開高後，一度衝上漲停板54.3元，雖未能鎖住，但漲幅仍在9.5%以上。皇昌2023年營收、獲利創歷史新高，股東會並通過配發現金股利0.4元、股票股利1.4元，合計1.8元。