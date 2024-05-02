金援台電1,000億 政院通過追加預算

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行政院會2日通過「113年度中央政府總預算追加預算案」，確定金援台電1,000億元。主計總處說，加上113年度總預算經追加結果，歲出增為2兆 9,519億元。

主計總處說明，歲出部分計編列1,000億元，是經濟部補助台電公司因國際燃料成本上漲，為穩定物價及照顧民生、弱勢所吸收用電成本所需經費。以上歲出追加1,000億元，規劃以移用以前年度歲計賸餘為財源支應，惟因112年度總決算所產生歲計賸餘須等113年7月審計部審定後始得運用，故於追加預算案籌編時先行編列舉借債務，等預算執行時，再以審計部審定後之歲計賸餘支應。

主計總處說，加上113年度總預算經追加結果，歲出增為2兆 9,519億元，歲入維持原預算數2兆7,252億元，歲入歲出差短增為2,267 億元，連同債務還本1,150億元，合共須融資調度數3,417億元，以發行公債2,571億元及移用以前年度歲計賸餘846億元予以彌平。

行政院發言人林子倫2日轉述陳揆裁示時指出，受到百年大疫、烏俄戰爭與地緣政治影響，國際燃料價格大幅上漲，導致台電公司在111、112年度發電成本大幅增加。由於台電公司同時也兼負照顧民生、穩定物價、支持弱勢等國家政策任務，當時配合國家政策，電價未能立即足額調整，來反映發電成本，進而導致虧損，並面臨龐大的營運壓力。

陳揆說，為了有效緩減國際燃料成本提高，造成台電公司的經營困難，行政院規劃辦理113年度中央政府總預算追加預算案，預計補助台電公司1,000億元，以協助台電公司永續經營，持續穩定供電，確保台灣在能源供應、經濟發展、民生及國家安全等各面向之穩定發展

另對於立法院前（4月30）日，表決通過在野黨電價凍漲提案，陳揆深表遺憾。他並表示，行政院及立法院同屬憲法規範下的憲政機關，應謹守權力分立與責任政治等民主憲政原則。本次電價調整，是依據我國《電業法》第49條及其子法所規範的電價審議及核定法定機制，由工商團體、消費者團體、學者專家與政府代表，組成電價審議會，經開會討論後提出此決議。政府依法須遵守電價審議結果，並予以執行。同時，政府及相關部會也會持續透過各項政策，將電價調整對國人造成的影響降到最低。

陳揆說，追加預算案送請立法院審議後，請經濟部與台電公司，做好更充分的準備，積極與立法院朝野各黨團溝通，並加強對外論述說明，爭取各界支持，讓本次追加預算案能盡速順利通過。