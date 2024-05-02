崇友在手訂單新高 未來三業績無虞

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本土電梯大廠崇友（4506）總經理游本立指出，目前在手訂單近90億元為歷史新高水位，足夠未來三年無虞，未來三至四年營運樂觀，維保業務每年維持3～4％成長，第一季電梯銷售已達全年目標的五成，今年營收有機會超過去年。

游本立指出，新梯銷售與維保業務約各占營收55％、45％，目前新梯營收約22億元、汰舊換新約7億元、維保業務約22億元，今年新梯銷售受到營建缺工的影響，除了建案工進不易掌握外、電梯安裝人員也有缺工，無法消化太多訂單，預期今年新梯銷售仍會成長，而過去原物料價格上漲的情形已 趨緩，鋼料價格修正，加上過去二年調漲售價，毛利率谷底已經過去，未來可望改善。

展望今年營運，目前營建業與電梯安裝人員缺工，新梯交貨遞延，今年營建業推案量將創近年新高，有助新梯出貨。

崇友上午舉行花蓮地震後營運動態分享會，崇友指出，台灣403地震，旗下維保業務全台約4.3萬台電梯中，共接獲3,262起故障通報，至4月底修復率逾99％，仍有28台電梯損壞嚴重尚未完全修復。

游本立指出，為應對近期台灣持續不斷的餘震和地震，將增加災後重建所需的常備零組件庫存，以減少客戶因急需搶修而等待材料的時間，集團全台灣擁有13個維修保養服務處、提供24小時全天候保服務，第一時間救出所有受困於電梯內的民眾，凸顯旗下維保團隊高彈性、高可靠度等能力，亦獲得國人普遍信賴的重要原因之一。