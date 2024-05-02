高雄蓮池潭驚見80公分巨型魚虎 釣客狂拉10分鐘「超罕見」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高雄市左營區知名觀光景點蓮池潭近日有釣友釣魚時，竟釣到長達80公分、重6.17公斤的「魚虎」，讓在旁釣友直呼罕見，高雄市政府農業局表示，魚虎主要分布於熱帶亞洲水農田水域，屬於掠食性魚種，目前已通報蓮池潭場域管理單位觀光局加強場域管理，避免環境衝擊。

東南亞外來種「魚虎」引發台灣生態危機，未料高雄知名觀光景點蓮池潭近日出現長達80公分、重6.17公斤的「魚虎」，釣友驚訝表示，堪稱蓮池潭「罕見」。

照片po到網路後紛紛引發熱議，有網友說：「這麼大隻，原生種的不就會被滅村了」、「讚！恭喜移除一條惡虎」、「原來不止日月潭淪陷」。

林姓釣友表示，4月28日上午他在蓮池潭釣魚區釣魚，感覺有魚上鉤，原本要拉桿將魚釣起，原先不感覺吃力，沒想到後來竟「暴衝」，等魚兒稍緩慢後，再慢慢收回拉起釣干，前後花上10分鐘，發現竟是「一條肥粗的黑虎」，最後經友人拿大撈網支援，才順利將牠捕獲。

從小就愛釣魚的林先生表示，魚虎在護幼期，比較容易上鉤，但這隻大尾魚虎不是護幼，而是因掠食而上鉤。

方姓釣友則表示，蓮池潭在2017年一次船艇釣魚比賽活動中曾經發現魚虎蹤影，2019年市府在指定區域開放釣魚，因成年魚虎被釣起，幼魚被其他魚種吃掉，因此蓮池潭的魚虎問題，多年來不算嚴重。

方姓釣客說，通常被釣起的魚虎不算大隻，但未料，林姓釣友釣起長達80公分、重6.17公斤的魚虎，「非常驚訝」，堪稱蓮池潭「罕見」，原因有待後續觀察釐清。

市府農業局表示，該魚種經國立海洋生物博物館鑑定為「小盾鱧」，俗稱魚虎 。魚虎主要分布於熱帶亞洲水農田水域，原始分佈區域在巴基斯坦至泰國及中國南部，屬於掠食性魚種，對台灣水域本土生物的衝擊嚴重。

而有關於蓮池潭釣獲魚虎乙案，目前已通報蓮池潭場域管理單位－觀光局加強場域管理，避免環境衝擊。