體育賽消費爭議多 11支職籃球隊僅1家符合售票規定

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近年職業籃球賽事興盛，我國也已有2個職業籃球聯盟，但也衍生不少消費爭議，為確保消費者權益，行政院消保處會同教育部體育署於職籃賽季前的2023年11月至2024年1月間辦理查核，未料經查核卻僅有富邦勇士一間符合定型化契約應記載及不得記載事項退票機制規定，其他的球隊經命限期改善也均已完成改善。

行政院消保處對台灣頂級職業籃球大聯盟（T1聯盟）及台灣職業籃球聯盟（P.LEAGUE＋聯盟）共11支球團售票規則進行查核，其中有10家違反退票機制、4家違反票券毀損規定、4家違反消費爭議規定，還有2家的公共意外責任險保額不足。

針對售票規則不符合規定職籃球團，行政院消保處已請教育部體育署召開查核結果說明會，督導球團進行改正，行政院消保處副處長陳星宏表示，此次查核在賽季開賽前辦理，各球團也依「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，均已完成改正。

行政院消保處呼籲各職業球團、各單項協會及運動賽事主辦單位，公開銷售運動比賽門票時，除應依照「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，擬定售票規則，保障球迷購票觀賽權益外，更應確保比賽場館安全，不得有超賣門票或投保公共意外責任保險「保險金額不足」情況發生。