4項違建影響公共安全優先拆除 北市遭拆超過1600件

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近年來台北市建管處針對危害公共安全的違建，持續成立專案列管並優先執行拆除，去年度執行影響台北市公共安全的違建成效不俗，合計執行超過1600件；建管處長虞積學表示，今年度將優先執行影響公共安全的違建，包括頂二層、三單元、營業性廚房及防火巷等違建。

建管處2023年度已執行「1999緊急通報」141件、「屋頂既存違建加裝住宅用火災警報器（住警器）」947件、「占用防火間隔（巷）違建（防火巷）」190件、「屋頂既存違建隔出三個以上使用單元（三單元）」131件、「既存違建作營業性廚房使用（營業性廚房）」113件、「屋頂加蓋第二層以上之違建（頂二層）」46件、「消防局通報違建發生火災案件」35件及等，統計2023年度合計執行超過1600件。

建管處指出，針對1999緊急通報案件，依規定即時強制改善拆除，以排除涉有立即性危險，至其餘影響公安違建案件的處理方式，為先限期違建所有人自行改善拆除，如逾期未改善或改善不符合規定，則訂期執行拆除，倘經由建管處僱工強制拆除者將收取代拆除費用。

虞積學表示，為強化維護市民居住安全，2024年度仍持續針對頂二層、三單元、營業性廚房及防火巷等涉有危害公共安全樣態的違建優先查處，請民眾儘速配合改善拆除，切勿心存僥倖恣意搭蓋違建。