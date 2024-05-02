5／5節氣立夏禁忌、習俗一次看

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2024 年 5 月 5 日立夏來臨。

是二十四節氣中的第 7 個節氣，太陽黃經達 45°，曆書寫下：「鬥指東南，維為立夏，萬物至此皆長大，故名立夏也。」立夏後日照增加、逐漸升温，雷雨增多，所以立夏也是標示萬物進入旺季生長的一個重要節氣，「時至立夏，萬物繁茂。」

立夏的到來代表今年春季已過，並且時序替換正式邁入夏季，因此又稱「春盡日」，這時東南亞地區會呈現「綠樹陰濃夏日長，樓台倒影入池塘」的夏季景象，而若是北方底區則剛剛有春天的氣息。

立夏與立春、立秋、立冬一樣，是標誌四季開始的日子，早植稻已將進入抽穗期、病蟲害也開始活動侵染、農民開始有病害防治工作。

春盡日後迎接雨季

立夏節氣的氣候特點之一，是陣雨、雷雨明顯增多，是因為冷暖空氣對峙以及近地面暖濕氣流上升產生的對流天氣等因素所致。立夏是標示萬物進入旺季生長的一個重要節氣，立夏節氣前氣溫可能還會忽冷忽熱，但過了這日象徵着夏季開始，不只雨季開始，同時氣溫也會漸漸變得越來越炎熱。

也因為立夏之後雨量明顯增多，正好給予了農作物充沛的光照、適宜的温度以及充沛的雨水，所以也是農作物旺盛生長的最好季節。

立夏三侯是什麼？

有趣的是古時候一些品將立夏分為三候，一候螻蟈鳴，二候蚯蚓出，三候王瓜生，代表著在這個節氣中首先可聽到螻蟈在田間的鳴叫聲（一説是蛙聲），接着大地上便可看到蚯蚓掘土，然後王瓜的蔓藤開始快速攀爬生長。在這時節，青蛙開始聒噪着夏日的來臨，蚯蚓也忙着幫農民翻鬆泥土，鄉間田埂的野菜也都彼此爭相出土日日攀長。

此外，有 4 大民間習俗以及 4 大禁忌，編輯特別整理出懶人包，讓讀者們一看就懂哪些該做哪些不能做。

立夏 4 大習俗

1. 吃立夏蛋

俗話說：「立夏吃了蛋，熱天不疰夏。」相傳從立夏這天起，天氣晴暖並漸漸炎熱，許多人特別是小孩子會有身體疲勞四肢無力的感覺，食慾減退逐漸消瘦，稱之為「疰夏」（又名：夏季熱），所以在這天吃立夏蛋，或者小孩可以在胸前掛上煮熟的雞鴨鵝蛋來避免疰夏，讓夏天健健康康。

2. 立夏吃腳骨筍

在立夏這天吃「腳骨筍」也是習俗之一（所謂的腳骨筍其實就是竹筍，尤其是指細長、還新鮮嫩幼的竹筍）因為有句俗語：「立夏吃腳骨筍，一年腳骨健健過」所以在立夏這天吃腳骨筍，以意味著整年足部能夠健健康康的，並且健步如飛。

3. 立夏量體重

據說小孩在這天量體重，就不怕夏季炎熱，就能長得健健壯壯，同時老一輩的人也會用這種傳統、質樸的方式祝福兒孫們健康成長。

4. 立夏不宜吃太飽

立夏要吃一些涼性與溫性水果為佳，如蘋果、檸檬、櫻桃、葡萄；蔬菜則可以吃苦瓜、小黃瓜，也可以多喝綠豆湯、清草茶，但特別注意立夏不宜吃過飽，要給胃多留下一些空間。

立夏 4 大禁忌

此外，立夏傳說是門神的生日，民間習俗上有 2 個關於門的禁忌，以及在「吃」上面需特別注意。

1. 不可以坐門檻

民間相傳立夏是門神的生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易暗黑。

2. 不要在正門口穿鞋

立夏門神生，在正門口穿鞋容易惹怒門神，因此建議在門口旁穿鞋避開門神比較好。

3. 忌吃過補氣食材

立夏不宜吃太補，若吃太補氣容易導致上火，喉嚨乾癢，胸悶，氣血循環變差，因此立夏要多吃退火食材。

4. 忌躁動與衝動

立夏不可以躁動，因為夏天炎熱容易與人有所結怨，因此不宜講話太直，也不可以衝動投資以免投資失利。

作者／Irene Chen

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。