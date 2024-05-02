大陸狂囤黃金破5兆元 竟讓西方害怕？外媒爆背後驚人盤算

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【中時新聞網 吳美觀】近期大陸官方連續17個月狂掃黃金，創下紀錄，目前黃金儲備價值1,700億美元（約台幣5.5兆元），此舉引發外界擔憂。專家認為，北京可能在為台海衝突恐遭受西方制裁做好經濟準備。

英國每日電訊報（Daily Telegraph）報導，儘管黃金價格飆上天價，世界黃金協會數據顯示，今年前3個月，大陸央行狂買27噸黃金，推升其儲備達到2,262噸的歷史新高。自2022年10月以來，中國大陸持續購買黃金，為2000年至今，最長一次貴金屬購買期間。

專家表示，大陸瘋狂囤積黃金，可能是為了未來與台灣發生衝突時，避免受西方制裁衝擊經濟，事先預做準備。

英國國防及安全智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）副主任艾亞爾（Jonathan Eyal）指出，大陸持續採購黃金，加上庫存數量龐大，顯示出這是個政治問題，北京領導層認為這件事迫在眉睫。他說：「當然，這也與軍事入侵台灣的計畫有關。」

報導指出，台灣是美國的長期盟友，總統拜登已表示，若台灣遭到入侵，願意派遣美國軍隊保衛台灣。

英國議員史密斯（Sir Iain Duncan Smith）在談到大陸大量採購黃金時表示，「若大陸越來越接近欺凌台灣，並且其他國家開始將投資撤出大陸，黃金儲備將為他們（指大陸）帶來好處。」

西方國家反制俄羅斯入侵烏克蘭，並凍結俄羅斯在海外資產後，中國大陸就開始購買黃金。受到西方制裁，莫斯科損失了3,500億美元的外匯。

艾亞爾認為，「大陸採購黃金的時機和持續性，是從俄烏戰爭中學到的教訓。」並指出，若大陸與西方發生嚴重衝突，可能會建立黃金儲備，以保護自己免受到美元制裁。