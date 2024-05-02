《國際經濟》「親美降中」 韓4月出口寫新高

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國出口表現搶眼，以往依靠的中國大陸正努力重返復甦之路，故沒幫上大忙。不過，多虧美國強勁的需求，才能造就韓國4月創紀錄的高成長，出口年增11.3%，調整日數前則增13.8%。至於韓國進口增5.4%，故貿易順差達15億美元。

韓國貿易部統計，4月對美國出口金額重寫歷史新高，達114億美元，年增率為24%。同時，對中國大陸出口為105億美元，年增9.9%。不過，韓國對美國出口金額，已連續3個月都比對中國大陸還要多。

分析師指出，韓國兩大出口產品半導體與汽車，主要出口目的地已從中國大陸轉移到美國，是因為全球地緣政治風險升級，美國加強對中國大陸實施進口管制令，例如晶片等敏感產品。

KITA（韓國國貿協會）指出，在對中國大陸的出口市場漸漸縮小後，把美國視為替代中國大陸的韓國，已躋身為美國基礎建設的主要受益者之一，供應產品從各式機具到電力設施的電纜等。此外，用在人工智慧AI研發以及電動車的高端半導體，韓國也大量輸出美國。

KITA指出，愈來愈多中國大陸產品正被美國逐出下，沒想到韓國卻是大發利市。照這種情況發展下去，韓國以後對美國的出口量，可望持續超過對中國大陸的。

過去20多年來，中國大陸一直是韓國產品最大接收國。同時，中國大陸也持續以自己的產品來取代舶來品。因此，三星電子以及現代汽車等韓企，在中國大陸的經營愈來愈不易。

儘管中東情勢仍緊張且全球利率居高不下，帶給消費者不小壓力，半導體銷售也在復甦中。因電子裝置和人工智慧AI晶片需求已從去年谷底開始反彈，韓國半導體雙雄，SK海力士和三星電子的獲利均優於預期。

韓國貿易部指出，4月出口方面，半導體年增率高達56.1%，汽車成長10.3%，石油產品也大增19%。彭博社表示，韓出口連續第7個增加，主要是受到記憶體晶片大增的帶動，外部需求可望推升韓國2024年經濟成長。