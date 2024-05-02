陳立委｜震盪整理格局 留意3檔題材股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股指數今以20,360點開出，開盤後持續震盪整理，主要是美國聯準會降息機率減少，不過以聯準會主席鮑爾的談話來看，似乎也沒那麼「鷹」，鮑爾表示，今年不太會升息，而會不會降息的重點仍是關注通膨數據。

從五月開始次世代基因定序檢測（NGS）納入健保給付，健保署為確保檢測品質，限制必須為衛生福利部核定之實驗室開發檢測（LDTs）認證機構，才能申請健保給付，而訊聯基因（4160）、慧智（6615）已經拿到認證，可望受惠此政策，下半年營運可望成長。

花蓮0403強震後，都更自治條例修法可望加速，加上新青安貸款補助拉抬買氣，營建股未來營收及毛利率成長看好，目前政府政策持續對營建股有利，投資人可留意如：永信建（5508）、國建（2501）、潤泰新（9945）、力麒（5512）等。

個股方面，投資人可布局具有高增長潛力的公司，選擇基本面佳或處於增長階段，也可留意短線上有題材的個股，如：

1.中石化（1314）：112年度全年EPS-0.28元，今年前3月累計營收較去年同期成長59.21％，每股淨值為20.78元。中石化為石油化學產品CPL、AN之製造公司，尼龍、下游產品等需求逐漸復甦，業績開始溫和成長，且頭份新廠精細化工廠已試測完畢，5月起正式開始生產OPP衍生物，可望打入高階光學等產品。加上氫能低碳產品也預計於下半年開始生產，營運可望逐季成長。

2.訊聯基因（4160）：112年度全年EPS1.12元，今年前3月累計營收較去年同期成長24.02％，每股淨值為16.92元。訊聯基因為基因檢測生物技術服務公司，五月起次世代基因定序檢測（NGS）納入健保給付，癌別包含實體腫瘤、血液腫瘤共19種，可望助長基因檢測治療蓬勃發展，由於訊聯基因在NGS項目，已經研發14年，已通過衛福部LDTs認證，今年獲利可望爆發。

3.全坤建（2509）：112年度全年EPS-1.09元，今年前3月累計營收較去年同期成長9.64％，每股淨值為17.85元。全坤建為建材營造公司，今年拿下多筆更都案件，包括台北市大同區玉泉段二小段、大同區大龍段一小段697等地號。受惠台北市都更自治條例修法加速，全坤建在未來都市設計審議可望順利進行，未來成長潛力高。

※本資料由啟發投顧分析師陳立委提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。