南台灣居住習慣改變 高層建築完工量歷史次高

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高層建築愈蓋愈多，據統計，去年21層以上建築共有268棟完工、取得使用執照，創下了有統計以來的次高，僅次於2016年，其中台南居住習慣改變，高層建築完工量大增，業者分析，近年來建築法規逐漸齊全，加上高樓層建築更容易成為房市指標，使建商更樂意興建此類物件。

內政部統計顯示，高層建築完工數量逐年提升，在2006至2011年間全台每年普遍約百棟以內，2016年則達到歷史新高的295棟，2019至2022年間每年減少至150～180棟，不過去年則大幅增長至268棟。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，使照核發數量上升，代表區域建商完工供給量增加，可被視為房市供給指標之一，而高樓層建案多為區域地標性建築，更是房市價格標竿，在建築法規齊全、工法逐漸先進之下，建商也樂於興建高樓層建物，一來可視為品牌代表作，二來也可創造更多利潤。

不過高層建築完工量的變化，與歷年來房市景氣循環發展吻合，例如高樓層建案使照核發數量的高點為2016年，依工期慣例約3~5年推算，即為上一波房市高段前期的2011~2013年；而2023年再往前推算3~5年，即是2018~2020年間，也是疫情後房市起漲點，由此來看，當房市邁入多頭前期，也提高建商興建摩天大樓意願。

值得注意的是，南台灣高層建築完工量持續增加，去年台南核發21層以上建物使用執照數量為40棟，創下有統計以來最高紀錄，前年僅為2棟，而高雄去年亦為40棟，也較前年倍增，也反應了南台灣受惠於南科、台積電等議題，區域吸引科技人才買盤，以及年輕族群居住習慣改變，有電梯、物業管理的社區更受歡迎，使得區域高樓層大樓物件逐漸增長。