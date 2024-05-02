《半導體》蔡英文：AI各項應用 台半導體產業地位更關鍵

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【時報記者林資傑／苗栗報導】晶圓代工廠力積電(6770)銅鑼新廠今（2）日剪綵啟用，應邀出席的總統蔡英文認為，AI應用將使台灣半導體產業地位更加關鍵，政府會持續努力優化產業環境、培育人才，提升台灣半導體技術能量及供應鏈在地完整性，維持台灣半導體的優勢地位，創造下一個科技榮景。

蔡英文表示，半導體產業是台灣的過去、現在、和未來，今日力積電銅鑼廠落成啟用，要恭喜力積電，也感謝力積電，向世界展現台灣的產業實力。這座晶圓廠歷經疫情挑戰，能夠順利完工、啟用，再次凸顯台灣半導體產業的強大韌性。

蔡英文指出，2023年半導體產值達4.3兆元，就業人數已超過25萬人，是驅動台灣經濟成長、促進產業創新的重要動力。政府過去8年全力推動5加2產業創新計畫及六大核心戰略產業，就是要以半導體產業優勢帶動數位革命跟智慧創新，確保台灣在全球科技生態系中的領先地位。

而台灣的半導體產業，除了在台灣持續深耕最先進的製程技術和記憶體研發，也走向世界，在全球人工智慧（AI）及高科技發展中貢獻關鍵力量，還要將最高階的半導體技術留在台灣，人才的培育也是重要一環。

蔡英文指出，政府自2022年起投入24億元經費，補助大專院校設置產業人才跟技術培育的基地，要感謝力積電響應政府政策，出資協助台灣多所大學成立半導體研究學院，透過集結產官學的力量培育高科技人才、促進國家重點培育發展，更體現台灣產業的競爭力。

展望未來，蔡英文認為，隨著AI帶來的各項應用，全球產業將面臨快速變革，而台灣半導體產業的地位將更加關鍵。政府會持續努力優化產業環境、培育人才，並鼓勵國內外企業在台投資合作，來提升台灣半導體技術能量。

蔡英文期待，在政府和民間共同努力下，能持續提高半導體供應鏈在地完整性，維持台灣半導體的優勢地位，創造下一個科技榮景。最後要祝福力積電銅鑼廠啟用後，為台灣經濟及產業培育更多豐富果實。