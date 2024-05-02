《日股》日圓突升＋長假到來 日股承壓

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周四日經225指數早盤微升0.07%，為38,299.71點。東證一部指數晨收小漲0.11%，為2732.33點。日圓突然飆升，加上隔夜美股主要指數漲跌分歧、晶片股雲集的費半指數重挫3.5%，給日股帶來壓力。投資人在周末連續長假前不願大舉押注，使大盤漲跌幅受抑。

聯準會的貨幣政策決議沒有令市場大感意外之處，且該央行表明下一次行動仍是傾向於降息，令投資人鬆了一口氣。

Daiwa Securities股票策略師Kenji Abe表示，許多投資人擔心，如果通膨仍居高不下，聯準會可能再度升息，但聯準會主席鮑爾表明進一步升息的可能性很低，我認為這讓人放下心中大石。

但在聯準會發布決議後，日圓兌美元匯率急速拉升，導致受惠於弱勢日圓的出口股回吐漲幅。

日圓兌美元一度急升逾3%，來到153兌一美元，交易員懷疑這是東京當局趁著美元轉弱時再度出手干預。

目前日圓約來到155.84兌一美元。

豐田汽車和本田汽車分別小漲0.3%和0.1%。索尼跌0.2%、基恩斯（Keyence Corp）漲0.1%。

受超微（AMD）和美超微（Super Micro Computer）重挫拖累，費半指數大跌3.5%，這給日本半導體股帶來一些壓力，晶片設備大廠東京威力科創溫和上漲0.7%，愛德萬測試（Advantest）跌0.2%。

聚焦於AI的新創投資大戶軟銀集團跌0.3%。