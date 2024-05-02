壯年癌末沒勞保怎麼辦？專家曝「這樣做」有錢拿 1情況家人還可獲百萬理賠

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陳先生正值壯年，就醫卻被診斷癌末，身為家中經濟支柱卻沒有勞保，退休理財顧問廖嘉紅（R姐）分享個案提醒，民眾一定要記得加入公會續保勞保，以最低投保薪資計算，只要月繳2千多，就能申請住院或失能理賠，未來若離開人世，家人也能獲得5個月的喪葬津貼及30個月的遺屬津貼，總保障接近百萬，而這只是最低投保薪資而已。

R姐分享個案表示，陳先生不到40歲，正值壯年，竟碰上了晚期癌症的沉重診斷，讓他陷入了前所未有的困境。身為家庭的唯一經濟支柱，除了自住房外，還有一些不動產投資，但都背負著不小的貸款壓力。

想要為解決遺產的稅務問題，讓家人日後能夠少點麻煩、安心生活的渴望，讓陳先生在網路上不斷搜尋遺產處理方法。

經與R姐諮詢後終於得到方向，陳先生表示，「諮詢後解開了我長久以來的困擾，讓我不再對處理這些事情感到茫然害怕，我會積極面對並好好處理！也特別感謝R姐給予許多有用的分享。」

由於陳先生自身保單以醫療癌症為主，因此對治療費用並不擔心，但他特別關注家人未來的經濟情況，對此，R姐則提醒他勞保的重要性。

陳先生表示，目前主要從事網路生意經營，不過卻沒有加入勞保。Ｒ姐指出，只要陳先生還在工作，確實是勞工，不需要健康告知，就可以在相關的工會投保勞保。陳先生過去已經有好幾年的勞保年資，現在就算是投保最低投保薪資27,470元，每個月只要二千出頭的勞保支出。

未來如果真的上天堂，勞保局就要理賠五個月的喪葬津貼，加上30個月的遺囑津貼，也有接近100萬的保障。R姐表示，如果可以投保薪資更高一點，那更好！此外，萬一因為癌症而造成失能，還可以申請勞保的失能給付，住院勞保也有理賠，可以好好的照顧自己。

最後，R姐特別強跳，選擇加入勞保的職業工會一定要跟自己實際工作相關，未來要申請理賠時，勞保局來查核才不會有問題。並補充，「勞保是我們人生風險最基本的保障，一定要善用，別忘記！」