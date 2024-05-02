力積電銅鑼新廠啟用 總統及中外嘉賓冠蓋雲集

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力晶積成電子製造股份有限公司（力積電）2日舉辦銅鑼新廠啟用典禮，總投資金額超過3000億元的12吋晶圓廠，已完成首批設備安裝並投入試產，將成為力積電推進製程技術、爭取大型國際客戶訂單的主力平台。

力積電苗栗銅鑼科學園區新廠剪綵啟用儀式冠蓋雲集，包含蔡英文總統、國科會主委吳政忠、國發會主委龔明鑫、苗栗縣長鍾東錦，以及美國在台協會處長孫曉雅、印度、日本、法國駐台代表、日本宮城縣知事以及國內外半導體上下游廠商高階主管，約有700多人到場。

力積電董事長黃崇仁表示，銅鑼新廠於2021年3月動土興建，疫情期間該公司全體員工總動員與協力廠商合作，不間斷趕工興建廠房、安裝機器設備，還是要耗時3年新廠才能落成啟用，截至目前此項12吋晶圓廠投資案更已耗資逾800億元，足見半導體新產能的建置，確實擁有極高的時間、技術與資金門檻。幸好該公司快速決策並採取建廠行動，否則近年國際通膨帶動各種原物料成本高漲，這座新廠的建置成本勢必更高。

他說，力積電目前蓋了8個廠房，未來至少還要再蓋4個廠，將台灣技術拓展出去，而台灣半導體世界聞名，產出效率也屬台灣最好，台積電更是世界龍頭。

黃崇仁提到，8年前半導體產業才正起步，經過蔡總統8年努力，帶動半導體產業，更連結學術界成立半導體學院，如今台灣有兩大優勢，其中之1就是半導體產業，占全世界50％、每年產出半導體7、80萬片晶片，另外則台灣海峽航道，也讓台灣半導體產業走向國際。

力積電銅鑼廠區土地面積逾11萬平方公尺，甫落成啟用的第1期廠房擁有2萬8000平方公尺的無塵室，預計在此新廠建置55、40、28奈米製程月產能5萬片的12吋晶圓生產線，未來隨業務成長，仍可在銅鑼廠區興建第1期廠房，繼續將2x奈米技術往前推進。

黃崇仁指出，地緣政治衝突已逐漸引發全球供應鏈重組，在各大國際半導體IDM、IC設計公司重新思考產銷韌性、AI應用引爆半導體晶片新商機的關鍵時刻，銅鑼新廠啟用，恰好能滿足大型客戶建構韌性供應鏈的策略需求，對力積電的未來營收揚升將有顯著的助益。