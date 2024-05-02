「WHO大流行協議」將通過 學者盼：至少以觀察員出席

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世界衛生大會（WHA）將於27日在瑞士日內瓦登場，會中可能通過「WHO大流行協議」（Pandemic Agreement），衛福部長日前表示將極力爭取參與。台灣醫界聯盟基金會今天表示，若我國無法參與締約，不僅民眾健康將受威脅，更可能損及全球供應鏈。台大學者陳秀熙也呼籲，希望台灣能成為締約方，或至少以觀察員身分出席。

WHO大流行協議預計於今年第77屆世界衛生大會（WHA77）通過，以在大流行爆發時即時共享國際疫情，並向全球提供關鍵的衛生物資與技術。台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民表示，若大流行協議排台，將有損全球供應鏈，呼籲政府應積極推動理念相近國與友邦，在談判中爭取台灣簽署大流行協議或參加相關機制的空間。

台灣醫界聯盟基金會今天舉辦座談會，討論三大策略，確保我國在大流行協議的參與空間。三大策略包括：爭取以「所有國家」或「經濟體／衛生實體」作為締約方資格；如未能正式締約，則爭取我國以「觀察員」身份出席締約方大會及技術性機制；無論最終能否參與協議，皆應將大流行協議國內法化、接軌國際規範，落實「Taiwan can help」的承諾。

新台灣國策智庫研發長李明峻表示，醫療衛生問題越來越重要，國際法的領域開始發展國際衛生法，最早是2003年WHO通過《菸草控制架構公約》，台灣也有加入，每2年開一次締約方會議，這次大流行協議也是類似的做法。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙表示，回顧新冠疫情，若能早一點知識透明化，讓防疫物資和醫療照護資源平均分配在全世界，可能避免更大的災難。WHO曾提到，希望加強COVAX（全球新冠疫苗取得及分配機制），因此必須要全世界來參與。

陳秀熙表示，大流行協議是「新冠防治的加速器」，台灣是衛生模範生，在具有經濟實體之下，應動員NGO、政府和人民來支持參與，保障2300萬民眾在未來大流行時能盡速取得防疫資訊和物資。

台灣經濟研究社社長孫智麗表示，醫藥品供應鏈上很多都在中國，展望美中對峙，我們必須有所取得，加入未來美國更緊密的產業經濟整合。一旦疫情爆發，醫藥品短缺或受制於其他國家，基於台灣經濟安全和醫藥品供應鏈完整性，支持加入大流行協議，而且應該要極力推動。