國中會考不設防疫試場 發燒也可正常應試

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今年（2024年）國中教育會考將於18、19日舉行，自2020年爆發新冠肺炎疫情後，國中會考設置防疫試場，以讓發燒考生應考，直到今年起完全回歸正常，防疫考場走歷史，也無硬性要求戴口罩。

雲林縣2020年國中教育會考的防疫試場是3人1間，設於虎尾高中共2間；隔年110年因確診人數激增，1間試場容納多達24名考生，只要有發燒症狀都要在防疫試場應考。

隨著疫情趨緩，去年中央流行疫情指揮中心4月間宣布嚴重特殊傳染性肺炎由法定傳染病第五類改為第四類、指揮中心於同日解編；去年教育會考即取消進入考場之體溫量測、取消所有人員疫苗施打規範、取消提供口罩及隔板、取消未佩戴口罩罰則；篩檢陽性及中重症考生可應試，但須於備用考場應試。

縣府教育處指出，今年教育會考完全解封，因應疫情自2020年至2023年而增設的防疫試場，今年不再設，考試完全回歸正常，發燒考生可以正常應考，無強制規定戴口罩，也無須消毒。

教育處指出，今年考場恢復冷氣試場、非冷氣試場2種，斗六家商考場設4間非冷氣試場，將有110名考生。另外，全縣8個考場各設1間預備試場以因應緊急或突發傷病的學生需求。

雲林縣今年國中教育會考人數是5524人，比去年5874人減少350人。