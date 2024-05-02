高雄3年爆31件虐嬰案訪視員功能遭質疑 議員曝背後原因

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近年虐嬰案頻傳，高市議員白喬茵指出，高雄近3年保母不當對待高達31件，她質疑訪視員未發揮功能，進一步追查發現，高雄現有43名訪視員每人平均管理64位居托人員，她建議追加預算，讓個案比從1：64，下降到1：30，減少人員負擔，並檢討調薪留住人才，才有效防止虐童悲劇。

白喬茵今（2）日質詢時指出，日前高雄又發生一起5個月大男嬰「洋洋」遭虐案，3月4日送托後，不到20天就被送到加護病房，期間3月27日訪視員才剛訪視，難道沒發現任何異狀？訪視員有發揮功能嗎？

白喬茵表示，高雄近3年發生31件保母不當對待，誰能是那雙天使的手？阻止悲劇發生，答案就是居家訪視輔導員，但數據顯示，現有43名訪視輔導員，每人平均輔導管理64位居托人員，質疑個案比會不會太高？造成訪視員負擔過重。

白喬茵直言，訪視員低薪是「死豬仔價」，中央補助薪資34K～39K，因此流動率高，留不住人。她也建議高雄1年增加2450萬元預算，增聘49位，降低個案比為1：30，如果可以用經費解決，阻止孩子被虐待，不讓爸媽心碎，這筆錢花得值得。

對此，社會局長謝琍琍指出，訪視員的個案比1：64是指尚未扣除未在職、沒提供服務的保母，經統計目前為1：58，符合中央規範的1：60，薪資部分中央仍在研議調整，將積極與中央反映。

謝琍琍強調，洋洋案後，社會局內檢討瑕疵，訂出日後由社會局、委辦單位及居托中心三方一起去訪視，期能發現盲點，也加強人員訓練訪視時須加強留意哪些細節，才能掌握個案狀況。