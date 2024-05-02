獲政府撥補千億 台電：今年虧損縮小到100億

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為金援台電，彌補虧損，行政院會2日通過「113年度中央政府總預算追加預算案」，確定撥補台電1,000億元。台電公司表示，加上電價調漲增加的630億元，以及考量最近燃料價格回跌，台電今年虧損可望縮小到100億元。

行政院主計總處公務預算處長許永議說明，俄烏戰爭導致國際燃料價格大幅上漲，111到113年度台電吸收成本超過6,400億元，其中照顧民生、穩定物價、支持弱勢部分就超過2,600億元。

許永議說，追加預算目的是維持台電正常營運，持續穩定供電，雖然編列舉債，但實際執行不會舉債，會用112（去）年度歲計賸餘支應。而這次追加預算後，連同112年總預算編列1,500億元、113年度原預算編列1,000億元、疫後特別預算編列500億元，總計已經協助台電4,000億元。

對於去年其他歲計賸餘的利用，許永議說，扣掉撥補台電1,000億元，去年度歲計賸餘還有約500多億元，為了籌編明（114）年度預算做扣留，還沒有限定項目。

至於獲得千億撥補後，台電今年的虧損情形，台電公司副總王振勇表示，在政府追加預算撥補後，加上電價調漲增加630億元、最近燃料價格回跌，台電今年虧損可望縮小到100億元。

針對113年度總預算追加預算，主計總處規劃以移用以前年度歲計賸餘為財源支應，惟因112年度總決算所產生歲計賸餘須等7月審計部審定後始得運用，故於追加預算案籌編時先行編列舉借債務。在加上113年度總預算經追加結果，113年度歲出增為2兆9,519億元；歲入維持原預算數2兆7,252億元。歲入歲出差短增為2,267 億元，連同債務還本1,150億元，合共須融資調度數3,417億元，以發行公債2,571億元及移用以前年度歲計賸餘846億元予以彌平。