需求增溫 PE、PP、EG補漲表態

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伴隨歲修、庫存去化持續，加上需求增溫，遠東區五大泛用樹脂繼先前ABS、PS領漲後，最新現貨行情由PE、PP啟動補漲。其中，LDPE彈升25美元；HDPE、LLDPE及PP聯袂攀揚15美元。EG也小漲5美元。相對原料乙烯小跌5美元、屏息持平，廠商利差改善提振。台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台聚（1304）、亞聚（1308）營運加分。

此外，苯原料因油價趨緩，連帶牽動PTA及SM等芳香烴報價下滑5、13美元，導致PS在成本支撐、追價買盤趨緩下，走跌25美元，ABP、PVC持平走堅。

廠商表示，PE需求逐步回溫，加上第二季多家同業安排檢修，合計年產能247萬噸，包括大陸齊魯石化14萬噸HDPE、連雲港石化40萬噸、浙江石化35萬噸、中科煉化35萬噸、海南煉化30萬噸；大陸齊魯石化25萬噸LLDPE、久泰石化28萬噸、泰國PTT 40萬噸，市場供給減少，行情回升。

此外，大陸4月SM先漲後跌，月漲幅2.64％。上、中旬因油價走高，成本支撐強力，港口庫存下降較快，行情小幅上行，下旬則因供應預期增量，成交偏弱，行情小幅走低。當前獲利狀況下生產企業開工積極性有限，預計5月供應壓力不大。

SM下游維持剛需採購，4月報價全部大漲。其中，ABS因合廠開工預計低位保持，供應傾向於偏緊水準，加上成本端支撐水準堅挺預期，價格維持高位。

EPS成本端支撐一般，而下游高價抵觸，生產消化前期成品庫存為主，因北部下游需求恢復偏緩，家電包裝需求改善，市場氣氛轉偏觀望，預計短期價格或將以震盪走勢為主。

PVC市場氛圍平靜，第二季供應端檢修與恢復並存，而中美領導層洽談及近期多個城取消首套房貸利率下限影響，工業品板塊氛圍相對偏好，對短期PVC存一定支撐，預計PVC延續區間震盪。