蘋果又輸了 今年Q1全球智慧手機出貨量三星奪冠

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根據市調機構Canalys的最新報告，今（2024）年第一季全球智慧手機市場年增 10％，達到 2.962億支，市場表現高於預期，這意味著經歷了10季後首次迎來雙位數的增長。

IT之家引用Canalys的報告指出，在A系列和早期高端產品更新的推動下，三星重新奪回領先地位，出貨量達6,000萬支，蘋果在核心市場遭遇挑戰的情況下，出貨量出現雙位數下滑，降至4,870萬支，位居第二，小米保持第三，出貨量為4,070萬支，市佔14％，傳音和OPPO分別位居前五，出貨量分別為 2,860萬支和2,500萬支，市佔分別為10％和8％。

Canalys高級分析師Sanyam Chaurasia表示，三星S24的發布標誌著其AI和高端戰略的關鍵時刻，有可能重塑行業格局，與去年發布的S23相比，三星提前一個月發布Galaxy S24，第一季出貨量達到1,350萬支，與上一代相比，年增 35％。

Sanyam Chaurasia說，Galaxy S24的強勁表現得益於Galaxy AI的推動、大規模零售店的提升客戶體驗以及優化的上市時間策略，這不僅增強了三星在高端市場的地位，也預示著智慧手機行業正在向AI驅動的創新轉型。三星將借助Galaxy AI 為用戶提供合理的定價策略，鞏固高端競爭力，培養品牌忠誠度，從而充分利用其早期的發展勢頭。

稍早，國際數據公司（IDC）公布最新數據顯示，今年第一季大陸智慧型手機市場整體出貨量約6,926萬部，年增6.5％，榮耀市場份額為17.1％，排第一，緊隨其後是華為的17％，OPPO以市場份額15.7％排第三，至於蘋果僅排名第四位，市占率跌至15.6％。