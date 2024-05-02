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《產業》n7掛牌4月破千 登電動車冠軍

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【時報記者葉時安台北報導】台灣電動車市場，首輛國產電動乘用車Luxgen n7單月掛牌突破千台，擠下常居熱銷車品牌的特斯拉(TESLA)，TESLA MODEL S、MODEL X、MODEL Y單月掛牌僅剩個位數，裕隆(2201)日前法說會表示，第二季交車可期，同時5-6月啟動第2波訂車，n7每個月固定交車約1200-1500台，今年度評估有8、9千台。不過TESLA上周五啟動台灣市場降價，後續仍挑戰銷售排位戰。

由鴻華先進-創(2258)設計、掛上裕隆子公司納智捷品牌的「Luxgen n7」，是台灣第一輛國產電動乘用車，第一季掛牌破500台，4月單月掛牌達1055台，擠下常居熱銷車品牌的TESLA品牌。裕隆(2201)日前法說會表示，n7第二季交車可期，同時5-6月啟動第2波訂車，n7每個月固定交車約1200-1500台，今年度評估有8、9千台。

特斯拉MODEL S、MODEL X、MODEL Y單月掛牌僅3、5、3台，累積前4月分別為180、635、1351台，其中MODEL Y前4月掛牌數年減58.1%。不過TESLA上周五宣布台灣市場降價，包含Model Y與Model S的部分車型，降幅達0.8-3.6%，降價2萬-6.5萬元。

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